Veszélyben a világ kávékészlete

A klímaváltozás már a napi „feltétlenül szükséges" kategóriába sorolható italunkat, az ébredéshez és napi frissességhez elengedhetetlenül fontos kávénkat is veszélyezteti egy most megjelent jelentés szerint.

Rideg hatás a kávékínálatra

Az éghajlatváltozás több szempontból is veszélyezteti a világ kávétermését – írja a New York Times. Az ágazatban dolgozó mezőgazdasági termelők aggódnak

és elképzelni sem tudják, milyen lenne az életük a megszokott és szükséges koffein adagjuk nélkül.

Ha a klímaváltozás így folytatódik, hasonlóan érezhet hamarosan rajtuk kívül minden kávészerető és kávét fogyasztó ember.

Komoly veszély fenyegeti a mindennapi kávét Forrás: Thinkstock



A jelentést a legújabb kutatási eredmények alapján egy ausztráliai non-profit szervezet, a Klímakutató Intézet (Climate Institute) készítette el, az eredményekről a The New York Times számolt be online kiadásában. A friss kutatások összevetve a rendelkezésre álló szakirodalommal azt jelzik, hogy az éghajlatváltozás komoly negatív hatást gyakorolhat a világ kávékínálatára.

Több száz millió dolláros veszteségek

A jelentés elsősorban annak a fokozott veszélyére figyelmeztet, amit a hőmérséklet emelkedése jelent a mezőgazdasági területekre. Hivatkozik egy 2015 márciusában megjelent tanulmányra is, amelyben többek közt megállapították, hogy az éghajlatváltozás

ötven százalékkal csökkenti a kávétermelésre alkalmas, globális terület nagyságát."

A légkör gyors globális felmelegedése komoly fenyegetést jelent a mezőgazdasági kultúrákra, benne a kávéültetvényekre is Forrás: Origo



A jelentés hozzáteszi, hogy mindamellett, hogy eltűnik az a föld, amelyen a kávécserjék növekednek, a melegebb időjárás utat enged a növényeket fenyegető betegségeknek és kártevőknek. Egy másik beszámoló szerint ráadásul mindez évente több száz millió dolláros veszteséget jelentenek a kávétermelőknek.

Bajban vannak a kávéforgalmazók

„Az extra meleg miatt egyre nagyobbak a támadási felületek, egyre több betegség fertőzi a kávécserjéket és a kártevők is gyorsabban szaporodnak" – mondja John Connor, a Climate Institute vezérigazgatója.

A kávécserjék stabil, állandó környezetben tudnak csak fejlődni,

ahol a hőmérséklet és csapadék pontos kombinációja ezt lehetővé teszi. Közben pedig nem utolsó sorban magukba zárják és megőrzik az általunk kedvelt ízeket.

Egy gombafajjal, az úgynevezett kávérozsdával fertőzött kávécserje Kolumbiában Forrás: Origo



A jelentés azt is kimutatta, hogy az úgynevezett „bab-öv" országokban (Kolumbia, Mexikó, Brazília, Etiópia és Vietnam), ahol eddig az éghajlati tényezők legkedvezőbb arányával találkozunk, ma már kevésbé optimálisak a kávétermesztés feltételei a drasztikusan változó időjárási jelenségek miatt. A kutatók szerint ez is az éghajlatváltozásnak tudható be.

Leszüretelt kávébab Forrás: AFP

A most publikált megállapítások az átlagember számára talán számos újdonságot hordoznak, a kávéval kereskedő vállalatoknak azonban nagyon is ismerősek. Nem véletlen, hogy az elmúlt néhány évben jelentős harcot indítottak a klímaváltozás hatásaival szemben.

Megfelelő éberség szükséges

„Ez egy valós, komoly fenyegetés" – hangsúlyozta Doug Welsh, a Peet's Coffee alelnöke, és a Világ Kávé Kutatói (World Coffee Research) testületének tagja. A kávétermelő cégek által alapított nemzetközi csoport célja, hogy védjék a könnyen értékesíthető termelést.

„Kicsit anekdotaszerű a történet, de nem ismerek olyan kávétermelőt, aki a csökkenő terméséért ne az időjárást tenné felelőssé, amely betegségekkel és termelékenységi problémákkal jár együtt." – tette hozzá. – „A helyzet az elmúlt évtizedben változott meg drámaian."

A globális átlaghőmérséklet emelkedést ábrázoló grafikon Forrás: Bloomberg



A kritikus helyzet kezelésével kapcsolatban Haley P. Drage, a Starbucks szóvivője azt mondta, hogy a vállalat többéves támogatási programokat kínál a kávétermelőknek, hogy ezzel is elősegítse a gazdaságok tartós működését.

Trópusi vihar nyomai Haitin. A globális klímaváltozás egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeket produkál, amelyke különösen a harmadik világbeli országokat érintik súlyosan Forrás: AFP/Logan Abassi



„Mindez hamarosan még fontosabbá válik, amikor a termelők egyre inkább a saját bőrükön érzik majd az ingadozó időjárási körülmények és a melegebb éghajlat következményeit" – fűzte hozzá a szakember. „Mi abban hiszünk, hogy megfelelő éberséggel, valamint hosszú távú szemlélettel tudunk segíteni a gazdálkodóknak kezelni ezt a rengeteg változást, amely egyfajta új dinamikát hozhat a munkájukba."

Új stratégiákban gondolkodnak

A Starbucks kommunikációjával ellentétben Welsh szerint azonban nincs olyan kávétermesztéssel foglalkozó cég a világon, amely elég nagy lenne ahhoz, hogy önmagában kezelni tudja az éghajlatváltozással járó kihívásokat. A Világ Kávé Kutatói új stratégiákat dolgoznak ki, elismerik a klímaváltozással járó fenyegetettséget,

és sokan inkább az alkalmazkodásra helyezik a hangsúlyt a megelőzéssel szemben.

A hőmérséklet azonban óhatatlanul tovább növekszik, ami újabb és újabb problémákat generál.

A fő cél, a gyors változásoknak ellenálló kávéfajták kinemesítése Forrás: AFP



Az egyik ehhez kapcsolódó projekt például egy génbankot hozna létre az arabica kávé genetikai sokféleségének megőrzése céljából.

Egy másik program során megalkotnának egy komplex jegyzéket,

amely információkat tartalmazna a különböző kávébabot kedvelő kártevők elleni védekezési lehetőségekről. A harmadik projekt a „szenzoros lexikon", amelyben a nemzetközi szervezet értékeli a kávétermelők által nemesített új kávéfajtákat az alapján, hogy az új variánsok milyen ízhatást gyakorolnak a fogyasztókra.

Százmillió állás kerülhet veszélybe

A Világ Kávé Kutatói a szervezet honlapján közben elismerték, hogy „jelentős hiányosságok mutatkoznak a tudásukban a tekintetben, hogyan tudnánk érdemi segítséget adni a kávétermelőknek ahhoz, hogy hatékonyan alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz."

Forrás: AFP



„Nem, természetesen, nem akarjuk szó nélkül végignézni, ahogy egyes kávéfajták eltűnnek a Föld színéről, de fel kell készülnünk ennek távoli lehetőségére" – nyilatkozta Welsh.

Molly Harris Holson, a Fairtrade Ausztrália és Új-Zéland vezérigazgatója,azt nyilatkozta, hogy különösen aggódik a kávétermesztőkért és a várható, kellemetlen következmények miatt, amelyet a melegedő hőmérséklet és a kiszámíthatatlan időjárási minták alakíthatnak ki.

A Nemzeti Óceán -s Légkörkutató Hivatal (NOAA) kimutatása a felmelegedésről. A rózsaszín és piros szín azokat a területeket jelzi, ahol a 2014 január-júniusi átlaghőmérséklet magasabb volt az átlaghoz képest (szürke: nincs adat) Forrás: NOAA



„A kávé körülbelül 125 millió ember megélhetését támogatja szerte a világon, köztük a leginkább kirekesztett és szegény fejlődő országokban élőket" – mondta a Nemzetközi Kávészervezet egy jelentésre hivatkozva. – „Ha nem teszünk valamit hamarosan, akkor a következmények abszolút megsemmisítők lesznek."