Főiskolából egyetem lett a Táncművészeti

Az elmúlt hatvan év legfontosabb eredményének nevezte Szakály György rektor, hogy február 1-jétől Magyar Táncművészeti Egyetemként (MTE) folytathatja munkáját a korábbi Táncművészeti Főiskola, és ezzel egyenrangúvá vált a többi művészeti egyetemmel.

A változásokról tartott pénteki budapesti sajtótájékoztatón Szakály György elmondta, hogy az intézmény egyetemi rangra emelkedését arculatváltás és átalakulás is kíséri. Megkezdődött az az 1,2 milliárd forintos ingatlanfejlesztés, amelynek eredményeként külön egységként csatlakozik szeptembertől a campushoz a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet.

Szakály György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora Forrás: MTI/Zih Zsolt

Szakály György beszélt arról is, hogy az intézmény az utóbbi években régiós szakmai kapcsolatai révén közép-európai oktatási központtá vált. A tágabb nemzetközi kapcsolatokat tekintve Tokióban és Kiotóban Szakály György több száz jelentkezőből választja ki azt a pár tucat diákot, aki sikeres próbatáncot követően felvételt nyer az egyetemre.

Új szakokat és képzéseket is terveznek a jövőben: szeptembertől lesz színházi tánc szakirány, és újraindulhatnak a korábban kihelyezett képzésként működött kurzusok is. Szerepel a tervek között Pécsen egy moderntánc-pedagógus, Győrben pedig egy klasszikusbalett-pedagógus képzés elindítása a helyi egyetemek közreműködésével. A Magyar Táncművészeti Egyetem doktori iskola beindítását is tervezi.