Artmozik Éjszakája - Chaplintől Enyedi Ildikóig

Május 12-én rendezik meg az Artmozik Éjszakáját. A Művész, Puskin, Toldi, Kino Cafe és a Tabán mozikban kora estétől hajnalig folyamatos vetítésekkel várják a közönséget.

A Művészben újra nagyvásznon lesz látható Chaplin egyik legnagyobb klasszikusa, a Modern idők.

Ugyancsak műsora tűzik a 2016-os Teljesen idegeneket, valamint a költői buszsofőrről szóló Patersont is. Visszatér a vászonra az idei Oscar-gála két nagy nyertese, a Kaliforniai álom és a Holdfény is.

A Puskin éjszakai műsorán szerepelni fog Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas szerelmesfilmje, a Testről és lélekről. A Puskinban játszák még Kenneth Lonergan megrendítő történetét, A régi várost. Woody Allen hajdani Hollywoodot idéző filmjét, a Café Societyt, valamint Taika Waititi felnövéssztoriját, a Vademberek hajszáját.



A Toldiban lesz látható a Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott Nyers című horror,valamint a Toldiba költözik a Q-ügyosztály is. A világhírű dán bűnregényekből készült mozisorozat mindhárom részét, így a Nyomtalanult, a Fácángyilkosokat és a Palackpostát is levetítik az Artmozik Éjszakáján.

A Kino Cafe mozi egy különleges kisfilmválogatás mellett a legjobb, legsikeresebb magyar mozifilmekkel készül. A Kino Cafe mozi műsorában helyet kap a Testről és lélekről, a Kincsem, A martfűi rém, a Brazilok, az 1945 és Az állampolgár is.



A Tabán moziban a közönség körében legnépszerűbb filmeket vetítik majd az Artmozik Éjszakáján.Itt látható lesz többek között a Stefan Zweig - Búcsú Európától, az Én, Daniel Blake, Az eljövendő napok és A pótolhatatlan Werner doktor című film.