Lehet jégből, kukából, szövőszékből és zöldségből hangszert fabrikálni? Persze, hogy lehet. Néhányan meg is mutatták.

Saját zenei fesztivál zajlik egy norvég kisvárosban, Geilóban. A zene szerelmesei találkozhatnak a zenekarokkal és egyéni művészekkel is, akár csak más fesztiválokon.

De akad közöttük érdekesség. A legnagyobb különbség, hogy

az eszközök tiszta jégből készülnek.

A környező tavakból készítik a xilofont, szarvat, hátfát és a vonós hangszereket is.

Ezt két helyi találta ki, Pal K. Medhus a norvég jégzongorista és a jazz-zenész Terje Isungset.

Ők ketten voltak az elsők, akik megpróbálkoztak azzal, hogy jeget használjanak fel a zenélésre.

A fesztivál látogatóinak száma már mintegy

3500 főre bővült és egyre nagyobb sikere van szerte a világban.

A hangszerek egyéb különlegessége abban áll, hogy nem előre készítik őket, hanem a fesztivál napján. A hangot persze az időjárási viszonytagságok igencsak befolyásolhatják. Ha a hőmérséklet fagypont alá esik, a hangszerek olvadni kezdenek. Plusz a meleg kéz sem tesz jót az eszközöknek.

Az előadások előtt nincsenek próbák.

A produkció puszta improvizációból áll. A színpad is ahogy a nézőtér is jégből készült. Így alakul az egész át egy teljes jégvarázzsá, így alkotnak egyedi színfóniát.Más hétköznapi dolgokból, akár egy kukából is lehet hangszert készíteni. De akár egy lemezmeghajtóból is lehet zenei hangot kicsalni. A lengyel Pawel Zadrozniak

8 számítógépes merevlemezt, két szkennert haszál fel, amiből kicsi apró szimfóniák jönnek létre. A hangszert Floppotronnak nevezte el.

Egy svéd zenész Martin Molin 14 hónapon keresztül dolgozott a

márvány gépén,

ami valójában egy fából készült szövőszék. Kétezer acél golyó és tekercs rendszerén keresztül működik az „ütőhangszer". A gép nagy hírnévnek örvendhet, több mind 40 millióan tekintették már meg.

Sőt, egyszerű háztartási zöldségekből is lehet hangszert fabrikálni. Egy répa lehet furulya és tök lehet dob? A zellerből lehet gitár, vagy a paprikából kürt?

A válasz: Igen lehet. Volt, aki már ezeket is megvalósította és nagyon népszerűk lettek.