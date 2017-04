A Quimby, a Kicsillag és Palya Bea is fellépnek a Völgyben

Szerda délután óta elérhető a 2017-es Művészetek Völgye fesztivál végleges programkínálata. Nagyjából 1200 programot sűrítettek az idei 10 napba.

Az idei lesz a 27. Művészetek Völgye, amit július 21-30. között rendeznek Kapolcson, Vigándpetenden és Taliándörögdön. A végleges és teljes programkínálat szerda délután óta elérhető a fesztivál honlapján.

A Művészetek Völgye idei 10 napjába nagyjából

1200 programot tudtak belesűríteni

a rendezők. Ahogy eddig is, idén is főleg koncertek, irodalmi estek, közösségi programok, interaktív játékok lesznek, és új udvarokat is nyitnak.

A korábban már bejelentett külföldi fellépők (Nouvelle Vague, Pink Martini, Deluxe) mellett nyilván a hazai könnyűzene szereplői is fellépnek. Többek között a Quimby, a Kiscsillag, az Ivan & The Parazol, Palya Bea, a Budapest Bár, a 30Y vagy például Fábián Juli & Zoohacker. Saját udvarral várja a látogatókat a Momentán Társulat, Szirtes Edina Mókus, Harcsa Veronika, a Kaláka együttes, a Virtuózok, a Magyar Írószövetség és a Kőbányai Zenei Stúdió is.