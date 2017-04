Szülei lemondtak róla, árvaházban nevelkedett - és meg sem áll a világhírig

Szülei lemondtak róla, árvaházban nevelkedett, hetedikes kora óta a keresztszülei nevelik Nagy Zoltán Ferencet, a Virtuózok új tehetségét. Bár a klarinétos fiút csak pénteken láthatja a magyar közönség a Duna Televízióban, külföldön már elismerték a tehetségét.

Díjakat díjakra halmoz a Virtuózok új versenyzője. A 16 éves Nagy Zoltán Ferenc tehetségét már külföldön, Szerbiában is elismerték. Bár a klarinétos fiú a Virtuózokban péntek este mutatkozik be, Szerbiában már igazi hírességnek számít, ugyanis tavaly ott már megnyerte a Famous Fesztivált.

Itthon is sok elismerést kapott. Győrben nyert a Richter János klarinétversenyen, de iskolájuk kamaraegyüttesét is sok helyen díjazták már.



Zoli a pécsi művészeti középiskolába jár. Legnagyobb vágya, hogy szimfonikus zenekarban első klarinétos legyen. Most azonban a Virtuózokban szeretne bizonyítani. Eldöntötte, hogy ha bekerül a döntőbe, akkor meg sem áll a világhírnévig. A Virtuózok tehetségei sokat koncerteznek külföldön, így a világhírnévre – a Virtuózok produkció segítségével – meg is van minden esélye.

Zoli eltökélten küzd az eredményeiért. Reggel hajnali 5-kor kel, hogy még a tanítás előtt gyakorolhasson az iskolai gyakorlóteremben. Az iskolában társai, tanárai csodálják a kitartását. A portás után gyakorlatilag ő ér be először, már kapunyitáskor ott áll az iskola előtt. Az órák után is mindig gyakorol. Nevelőszülei sokszor telefonon is alig érik el, este körülbelül fél 9-re ér haza.

Zoli már kisgyerekként is bebizonyította, hogy fantasztikus jellem. Szülei kisiskolás korában lemondtak róla, árvaházba került. 7. osztályos kora óta keresztszülei nevelik – nagybátyja és felesége –, akik mindenben támogatják.