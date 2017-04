Új színház nyílik Budapesten

Új színház kezdi meg működését Tesla Teátrum néven Budapest belvárosában, a Kazinczy utcai Tesla Budapest Kulturális Központban. Az első bemutatót április 29-én tartják, Háy Gyula Appassionata című drámáját tűzik műsorra.

A színház indításáról szóló szerdai sajtótájékoztatón Vas-Zoltán Iván rendező, a színház vezetője azt mondta, hogy

két éve dolgoznak az induláson,

tehát azon, hogy színházi produkciókat játszhassanak ezen a helyszínen. Az elmúlt két évben egyébként két előadást, Esterházy Péter Mercedes Benz című darabját felolvasószínházként és Elfriede Jelinek Rohonc, avagy az öldöklő angyal című művét mutatták be.

Tesla Teátrumban a Rátkai Márton Színházi Műhely dolgozik majd, és Vas-Zoltán Iván azt mondta, hogy a színházi működés anyagi hátterét megteremtve ősztől a műhely a tervek szerint a vidéki előadásai mellett havi 8-10 előadást játszik majd a Tesla Teátrumban. A repertoárt már meglévő produkcióikból és új bemutatókból állítják össze.

A Rátkai Márton Színházi Műhely eddig a Fészek Művészklubban játszotta előadásait, repertoárjuk egyes darabjait

a jövő évadtól áthozzák a Tesla Teátrumba, de a színistúdió ott marad.

Vas-Zoltán Iván azt mondta a színház működésének anyagi hátteréről, hogy annak megteremésében az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület van segítségükre, és számítanak pályázati támogatásokra is. A színház műsortervéről azt mondta, hogy a Háy Gyula-darab mellett a Valamit valamiért című pszicho-thrillert, Csehov két egyfelvonásosát, új bemutatóként Örkény István Pisti a vérzivatarban című művét és Debbie Horsfield Vörös ördögök című társadalmi komédiáját is műsorra tűzik, emellett további bemutatókat is terveznek.

A Háy-darabjából az április 29-ei bemutatóval együtt öt előadást tartanak az idei évadban. Az 1957-ben Budapesten játszódó dráma bemutatását az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatta. Az előadásban Tímár Éva, Márton András, Király Attila, Sághy Tamás, Fantoly Nikolett, Farkas Petra, Zentai Mirtyll és Boronyák Gergely játszik. A díszletet és a jelmezeket Huros Annamária tervezte. A rendező Vas-Zoltán Iván.

A Rátkai Márton Színházi Műhely fiatal művészei mellé neves színművészeket is felkérnek majd az előadásokra. Sas Tamás filmrendező, a színház egyik producere azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy a mai világban független kulturális intézmény létesítése, működtetése

maga a varázslat.

Ehhez már csak a szervezeti konstrukcióra, a pénzügyi háttér megteremtésére volt szüksége a társulatnak. Sas Tamás azt mondta, hogy májustól lesz elérhető az a forrás, amely a folyamatos működéshez szükséges.