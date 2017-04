A Mary PopKids zenekar Love Solution című száma lett a 25. Sziget himnusza. A zenekar szerint a Sziget egy olyan hét, amikor el lehet hinni, hogy szép a világ, és ezt próbálták dalban elmondani.

Az utóbbi években alakult ki a szokás, hogy a Sziget szervezői egy-egy ismert hazai zenekar dalát kiválasztják, és az lesz az aktuális fesztivál himnusza. Csütörtökön hozták nyilvánosságra a 2017-es himnuszt, ami a Mary PopKids zenekar Love Solution című száma lett. Rövid magyarázatként az áll a szervezői közleményben, hogy „a zenekar szerint a Sziget egy olyan hét, amikor el lehet hinni, hogy szép a világ, és ezt próbálták dalban elmondani.”

A himnusz kiválasztása egyéb szándékot is rejt. A szervezők ezzel is próbálják népszerűsíteni a hazai együtteseket. A himnuszt játszó zenekarnak ez főleg azért jó, mert egyrészt felléphetnek a Szigeten, amit már kétszer is Európa legjobb nagyfesztiváljának választottak, másrészt pedig az ő daluk szerepel majd a Szigetet bemutató nemzetközi - és persze hazai - kampányban

minden lehetséges csatornán.

A Mary PopKids szerint ez nagy megtiszteltetés. Az énekes, Kama azt mondta, „15 éves korunk óta minden évben járunk a fesztiválra és soha nem múlt el az az izgalom, amikor első nap átsétálunk a K-hídon. A Szigeten voltunk már szerelmesek, vesztünk el bokrokban és sátrakban, mulattunk régi barátokkal és szereztünk újakat is, és rengeteget meghatározó koncertélményünk kötődik ide.

Nekünk ez egy olyan hét, amikor ki lehet zárni a külvilágot

és kicsit el tudjuk hinni, hogy szép a világ. Ezt próbáltuk egy dalba csomagolni. Magyar fiatalokként és zenészekként is nagyon büszkék vagyunk a Szigetre, és arra is, hogy most nekünk is lehet hozzá egy kis közünk.”

A Mary PopKids egyébként idén játszik ötödszörre a Szigeten. A Love Solution az első szám a júniusra tervezett kislemezükről és a decemberben megjelent All You Ca Keep nagylemezüket követi. A dalban Fodor Máriusz és Highlove működtek közre producerként és Deutsch Gábor masterelte.