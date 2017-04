A Bazilikában ünnepli az ortodox húsvétot a Szent Efrém Férfikar

A tizenötödik születésnapját ünneplő Szent Efrém Férfikar hatodik Orientale lumen sorozatát rendezi meg 2017-ben, a budapesti Szent István Bazilikában. Az ortodox húsvét alkalmából április 22-én 20 órakor olyan szerzők műveit szólaltatják meg, mint Boksay, Ljudkevics, Ligeti és Zombola. Műsorukban ezúttal a Grúziából érkező Iberi Férfikar hangja is felcsendül, akik a másfélezer éves múltra visszatekintő, a világon egyedülálló grúz férfikari éneklés és egyházi hagyomány csodás műveit szólaltatják meg. A Szent Efrém Férfikar vezetője, Bubnó Tamás nemrégiben a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjat kapott.

Orientale lumen – Kelet világossága. Szent II. János Pál enciklikájának címét kölcsönözte mottóul a Szent Efrém Férfikar a budapesti Szent István Bazilikában 2011-ben elindított hangversenysorozatához, amely mára Budapest egyik legkedveltebb egyházzenei eseményévé nőtte ki magát.

Április 22-én az Iberi Férfikarral, a polifónikus grúz férfikari éneklés mestereivel közösen lépnek fel. A polifónia olyan szerkezetű zenét jelent, ahol minden szólam önállóan mozog, de úgy, hogy az összhangzás harmonikus egységet ad. Az Iberi Férfikart az UNESCO az orális világörökség részévé nyilvánította.

A nagyhét és a húsvét ünnepköréből merítő hangversenyen, tisztelegve ezzel egymás gazdag és egyedi szakrális kultúrája előtt, a grúz és a magyar férfikórus együtt is muzsikál majd.

A Szentlélek hárfájának nyomában

Az együttes névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a „Szentlélek hárfája" megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra". A Magyar Örökség és Budapest Márka díjjal kitüntetett Szent Efrém Férfikar idén ünnepli 15. születésnapját. A Liszt-díjas Bubnó Tamás által 2002-ben alapított kórus missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását. Fő céljuk, a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása és népszerűsítése mellett az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatása és a magyar férfikari hagyomány - Liszt, Bartók, Kodály, Ligeti - ápolása. Énekeltek többek között a King's Singers-szel, Sebestyén Mártával, az Anna and the Barbieszal, Presser Gáborral, a Budapesti Fesztiválzenekarral, a Moszkvai Pátriarkátus Kórusával és Lalla Salma marokkói hercegnő jelenlétében egyaránt. A Szent Efrém Férfikar vezetője, Bubnó Tamás nemrégiben a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban is részesült.