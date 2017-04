A magyar színházi szakma nem akart szembesülni a világgal

Negyedik alkalommal rendezik meg a Nemzeti Színházban a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót (Madách International Theatre Meeting – MITEM). Április 13-tól egészen április 30-ig 11 ország 22 előadását nézhetik meg az érdeklődők – már, ha még kapnak jegyet, ugyanis az előadások többségére már nincs üres hely, még a pótszékek is elfogytak. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója az Origónak azt mondta: ha valaki végignézi a produkciókat, hatalmas színházi kulturális kalandban lesz része. Azt mondta, korábban a magyar színház sokszor bezárkózott, nem akart szembesülni a világgal. A nemzetközileg is elismert fesztivál, a MITEM is sokat változtatott ezen. Idén is kivételes előadások jönnek – Alvis Hermanis, Silviu Purcarete, Eugenio Barba vagy Nekrosius, azaz a világ legjobb rendezőinek előadásai. A Nemzeti több saját darabját is játssza majd, igaz, a nagy érdeklődéssel várt III. Richárd elmarad, mert a színház vezető színésze, a címszereplő Trill Zsolt még nem gyógyult meg, nemrégen balesete volt. Interjú a nemzetközi fesztivál művészeti vezetőjével, a színház igazgatójával, Vidnyánszky Attilával.

A MITEM-et 2014-ben rendezte meg először a Nemzeti, az elmúlt három évben 40 ország 61 előadását hozták el a nézőknek. Ez alatt az időszak alatt mennyire lett presztízs a külföldi színházaknak a MITEM-en részt venni?

Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy nagyon rangos eseményt helyezzünk el Európa színházi térképén. Presztízse van a találkozónak, a MITEM most már a világ jelentős színházi találkozói közé tartozik. Barátságok alakultak ki, és a résztvevők szeretnének rendszeresen visszajönni és szerepelni. Tavaly óriási lépés volt, hogy kiléptünk a világtérképre, és kínai, dél-koreai, valamint tatár színházakat is vendégül láttunk.

Idén – és ezt már többször is említettem – a mesterek fesztiválját rendezzük meg, hiszen Silviu Purcărete, Eimuntas Nekrošius, Rimas Tuminas, Eugenio Barba, Valerij Fokin, Alvis Hermanis, Viktor Rizsakov is jönnek az előadásaikkal, és személyesen is itt lesznek a fesztiválon. A „felhozatal” a párját ritkítja. A Romániából érkező Silviu Purcarete Faustját övezi a legnagyobb várakozás. Persze már a helyszínválasztás is rendkívüli, ugyanis a hatalmas díszlet – amely napok óta épül – nem fér be a Nemzeti Színházba, ezért az Eiffel Csarnokban kap helyet az előadás. Fel szeretném hívni a figyelmet Helmut Stürmer díszlettervező kiállítására is, amelyet a fesztivál ideje alatt ingyenesen nézhetnek meg az érdeklődők a Nemzeti Színház melletti Zikkuratban.

Mennyire sikeres Magyarországon a MITEM?

Hatalmas áttörés történt az elmúlt években. Nehezen indult itthon a fesztivál, de mára szerencsére inkább azzal küzdünk, hogy pillanatok alatt elfogynak a jegyek az előadásokra, és folyamatosan jönnek tovább a jegyigények. A MITEM hiánypótló fesztivál. Magyarország mindig is hihetetlenül gazdag színházi élettel rendelkezett, és rendelkezik ma is, viszont nem rendeztek itthon nemzetközi színházi fesztiválokat. Évtizedek hiányát pótolja a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó. A magyar színházi közönségnek páratlan lehetősége nyílik arra, hogy világhírű rendezők és művészek előadásait nézheti meg. A külföldi előadásokat feliratozzuk vagy fülhallgatókba szinkrontolmácsoljuk, így nézőink teljes értékű színházi élményben részesülhetnek a színház csodálatos, semmihez sem hasonlítható nyelvén, és a szakmai programok is nagy élményt nyújtanak. Úgy érzem, a magyar színházi szakma és a közönség egyaránt befogadta a MITEM-et.

Melyek a MITEM legfontosabb céljai?

A fesztivál szervezése és ideje alatt igazi szakmai és emberi kapcsolatok, barátságok alakulnak ki. Fontos cél volt, hogy minél több színházi szakember megismerje a magyar színházi művészetet és Magyarországot. Azt szeretnénk, ha sok külföldi színházi ember jó szívvel gondolna ránk. És fontos cél volt az is, hogy megméressük magunkat. Csak úgy tudunk a maga valóságában saját magunkra nézni, ha elhelyezzük magunkat egy nemzetközi viszonyrendszerben. Nálunk kisebb országokban régóta komoly fesztiválokat szerveznek, Magyarországon pedig ez hiányzott: azt vettem észre, hogy a magyar színházi szakma bezárkózott, nem akart szembesülni a világgal, vagy nem akarta megméretni magát. Pedig ez rendkívül fontos. Már Beregszászban is rendeztünk nemzetközi fesztiválokat néhány ország részvételével, és Debrecenben is, amikor színházigazgató voltam, számos külföldi előadást hívtunk meg. A nemzetközi fesztivál megvalósításának gondolata akkor teljesedett ki, amikor a Nemzeti igazgatójaként elindítottam a MITEM-et, amelyet negyedik éve rendezünk meg.

Hogyan látja, hol áll nemzetközi szinten a Nemzeti Színház?

Az embernek ilyenkor dicsekednie illik. Ám én komolyan úgy látom, hogy számos olyan produkciónk van, amely bármely külföldi színházi fesztiválon megállná a helyét. Büszkék vagyunk ezekre az előadásainkra. A külföldi szakemberek is elismerően nyilatkoznak rólunk. Jó úton haladunk, egyre szélesebb körű nemzetközi életet élve. Ez nagyon fontos jellemzője a működésünknek.

Szívesen jönnek a MITEM-re a külföldi világsztárok?

Eddig bárkit meghívtunk, szívesen jött, és már a következő évi fesztiválprogram is csaknem készen van. Nagyon büszke vagyok arra, hogy aki eddig eljött hozzánk, nagyon jól érezte magát, és elismerően nyilatkozott a szervezésről, a műszaki munkáról, és boldogan jönnek a következő években is. Méltató cikkek jelentek meg különböző külföldi lapokban, amelyekben elit fesztiválnak neveznek bennünket. Nyilván a nemzeti színházi státuszból adódóan elsősorban hasonló helyzetű színházakat hívunk meg, és azt gondolom, hogy ez jó út – azzal együtt, hogy minden évben vannak kuriózumok. Mint például idén a tatár színház, valamit Barbáék, akik alternatív úton járó művészek. Sokféle színházat szeretnénk megmutatni, nyitottak vagyunk a különféle színházi formákra.

Az idei fesztivál előtt voltak-e nehézségek?

Minden évben hatalmas munka megszervezni a találkozót, és erre nincs külön stábunk. A szervezés közben a színház teljes kapacitással működik, sok bemutatóval. Az elmúlt egy hónapban a Vitéz lélek-kel erdélyi turnén voltunk, majd Kolozsvárott és Münchenben bemutattuk a Tóth Ilonka című előadásunkat, Szűcs Nelli előadása kárpátaljai turnét csinált végig – gazdag életet élünk, amire nagyon büszkék vagyunk. A színes és bonyolult színházi életünk mellett szervezzük a kollégáimmal a nemzetközi találkozót is. Nem könnyű feladat, de mindannyian nagy örömmel dolgozunk. Most egy váratlan esemény nehezebbé tette a felkészülést, Trill Zsolt balesete miatt plusz feladataink vannak. A MITEM-en is előadjuk a Viktor Rizsakov rendezte Részegek című előadást, amelynek az egyik főszerepét Trill Zsolt játssza, most egy másik színésznek kell beugrania a helyére. Ez azonban nagyon különleges színházi élmény lesz, ugyanis egy orosz színész játssza el a szerepet, oroszul. A III. Richárdot viszont sajnos le kellett mondani, ott nem tudtuk megoldani Zsolt helyettesítését. Várjuk, hogy minél hamarabb meggyógyuljon, és újra játsszon a Nemzeti Színház színpadán.