Négy hét múlva az Arénában a leglátványosabb Cirque du Soleil-show

Akár csak az Oscar-díjas jelmeztervező, Eiko Ishioka alkotásai miatt is érdemes megnézni a Cirque du Soleil társulatának Varekai című előadását május 12. és 14. között, a Budapest Arénában. Ezalatt összesen öt alkalommal kerül színre a produkció.

A Cirque du Soleil társulat Varekai című előadása már 2002-es ősbemutatóján is a szokásosnál nagyobb feltűnést keltett, de az "aréna show"-formátum 2014-es premierjén végképp markánsan kiemelkedett a hasonló show-k sorából. A különleges, több szintes színpad, a vadonatúj színpadtechnika, a történet szerves részeként létező énekesek és a jelmezek még a társulat többi előadásához képest is rendkívül látványossá teszik a produkciót.

A Varekai összes jelmezét az Oscar-díjas japán jelmeztervező, Eiko Ishioka tervezte, aki a pályafutása során tucatnyi film mellett kiemelkedő színházi előadásokhoz és operákhoz is tervezett ruhákat, sőt, még Björk néhány emlékezetes fellépőruhája is neki köszönhető.

Eiko Ishioka élete egyik nagy kihívásának nevezi a Cirque du Soleil társulatával történt közös munkát, hiszen túl azon, hogy egy markáns vizuális világot kellett létrehoznia, az elsődleges szempont minden szereplőnél a biztonság, a kényelem és a minél szabadabb mozgás lehetősége volt. Ezért különleges textilekkel is dolgoznia kellett: az akrobaták körében népszerű, második bőrnek is nevezett lycra anyagok mellett rugalmas titániumot és egy új fejlesztésű, szinte szivacs jellegű anyagot is felhasznált.

A tervező és csapata végül több mint 33 ezer munkaórát ölt bele a jelmezek megalkotásába, de mind a társulat tagjai, mind a nézők szerint megérte minden energiaráfordítás. A vibráló, élénk színű, különleges formájú jelmezek mindenki számára emlékezetes élményt nyújtanak.

Az előadás alatt több mint 600 ruhát, cipőt, szárnyat, kalapot és kiegészítőket használnak. Ezt a rengeteg jelmezt négy állandó, utazó stábtag tartja rendben, és minden városban két helyi varrónő segít be az apróbb javításokba és tisztításokba.

Maga a jelmez az adott artistára készül a társulat montreáli főhadiszállásán, ahol több mint 300, teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott készíti az 1300 artista számára a fellépőruhákat az összes Cirque du Soleil show-hoz az egész világon. Éppen ezért, ha a társulat új artistát szerződtet, akkor leveszik a teljes méretét, a fejétől a lábáig.

A látványos előadásra most még kaphatók jegyek a www.livenation.hu oldalon keresztül és a Ticketpro országos hálózatában.