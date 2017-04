Szabó Magda, a stílusikon

Idén száz éve született Szabó Magda, Náray Tamás pedig különleges, több mint 40 darabos kollekcióval tisztelgett az írónő emléke előtt. A Szabó Magda-művek inspirálta kreációit csütörtökön mutatták be a Várkert Bazár irodalmi estjének keretében. Nézze meg, milyen ruhák születtek Az ajtó, a Régimódi történet vagy éppen Szabó Magda versei nyomán.

A centenáriumi év kapcsán számos különleges program lesz 2017-ben, ilyen volt a Várkert Bazárban, két nappal a költészet napja után megrendezett rendhagyó verseskötet-bemutató is, amely az ICON címet kapta. Házigazdája és a centenárium egyik főszervezője, Juhász Anna arról beszélt, hogy a leginkább prózaíróként ismert Szabó Magdát most költőként is szeretnék bemutatni.

Az est második felében pedig Szabó Magda mint stílusikon került előtérbe, aki a szigorú református nevelést kapó debreceni lányból külföldi filmsztárokat megszégyenítő eleganciájú nő lett – mindezt a második világháború utáni Magyarországon.

A szintén debreceni születésű divattervező, Náray Tamás arról beszélt, hogy Szabó Magdának ezzel a vonásával keveset foglalkozunk, pedig divatteremtő képessége volt, és ma azt mondanánk rá, hogy egy stílusikon.

Juhász Anna elmondta, hogy Szabó Magda még a szakdolgozatát is hasonló témában írta: a római szépségápolást vizsgálta benne.

Pedig – ahogy ő maga írta –, a debreceni Dóczy leánynevelőnek köszönhetően az érettségiig olyan volt, hogy "Cromwell kacagott volna boldogságában, ha ismerhet". Egy Bécsben töltött hónap után viszont már egy filmszínésznő külsejű Szabó Magda szállt le a vonatról.

Náray Tamás a Szabó Magda által inspirált kollekcióról elmondta, hogy nagyon kedvelt korszaka a 60-as, 70-es évek, és ez, illetve az írónő műveinek hangulata, Szabó Magda eleganciája köszön vissza a ruhákon.