Budapesten lép fel a Queen fiatal énekesével

A Queen + Adam Lambert 2017-es európai turnéjának egyik állomása Budapest lesz. November 4-én lépnek fel a Papp László Budapest Sportarénában.

A Queen + Adam Lambert néhány héttel az észak-amerikai turnéjuk bejelentése után, kedden nyilvánosságra hozta a 2017-es európai turnéjuk állomásait. Ezek között pedig ott van Budapest is: november 14-én játszanak a Papp László Budapest Sportarénában. A zenekar, pontosabban a Queennek ez

a felállása, most lép fel először Magyarországon.

Az eredeti Queen-felállásból egyébként ketten maradtak: Brian May gitáros és Roger Taylor dobos. Freddie Mercury 1991-ben meghalt, John Deacon basszusgitáros pedig 1997-ben egyszerűen visszavonult. (A Queen + Paul Rodgers formáció amúgy volt már Budapesten, 2008-ban léptek fel.)

Az idei európai turnén az elsők között lesz Budapest, mivel a Queen + Adam Lambert november elején kezdi a sorozatot. December közepéig 24 arénában lépnek fel. Látványban és egyéb meglepetésekben valószínűleg nem lesz hiány, ezenkívül tudható, hogy a produkcióval megemlékeznek majd a News of the World,

a legnagyobb példányszámban eladott Queen-lemez megjelenésének 40. évfordulójáról is.

Az 1977-es albumon szerepeltek a „We Will Rock You" és a „We Are the Champions" című örökzöld Queen-dalok is.

Roger Taylor dobos azt mondta a 2017-es turnéról: „Ez merőben más lesz, mint a korábban bemutatott show. Napjainkat új trendek és lehetőségek jellemzik, széles a paletta, így

az új technológiák segítségével sokkal több mindent tudunk megvalósítani.

A 100 százalékig élő koncert mellett olyan dolgokat is tervezünk, amiket még soha vagy már régóta nem csináltunk. Anno csak írtuk a dalokat, és sorra adtuk ki az albumokat. Az, hogy ekkora slágerek születtek, amik ma is ennyire élnek, azt mi sem gondoltuk volna.”

Brian May gitáros szerint a Queen idei fellépésein

merészebb zenei programmal találkozhat majd a közönség.

Azt mondta: „A rajongók ismerik a slágereket, úgyhogy eleget kell tenni az elvárásaiknak, ám néhány olyan dolgot is belecsempészünk a műsorba, amire nem számítanak. Adamnek számtalan arca van, ami remekül illik a zenénkhez. Igazán odateszi magát, egy dögös rockzenész, de sok más oldala van, amit még meg kell mutatnunk.”

Adam Lambert és a Queen már öt éve dolgoznak együtt. Lambert az American Idolban tűnt fel még a 2000-es évek legvégén. A verseny döntőjében lépett fel először a Queenből megmaradt két taggal. Aztán 2009-ben kiadta első szólóalbumát, amivel Grammy-díj-jelölésig jutott. Saját lemezeivel is jócskán hódít, de a legnagyobb szakmai és közönségsikert egyértelműen a Queennel közös projekttel érte el eddig.

A Queen + Adam Lambert már 90 koncertet adott világszerte. Idei, 25 várost érintő észak-amerikai stadionturnéjuk 2017. június 23-án kezdődik Phoenixben, és augusztus elejéig tart majd. Aztán kisebb pihenő után beveszik Európát november elejétől. A budapesti koncertre április 21-én, pénteken 10.00 órától itt lehet jegyet venni.