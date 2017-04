Az erdő közepén videózta magát az énekesnő

Miután átbulizta a Coachella Fesztivál első felét, Lana Del Rey hazafelé megállt elmélyülni egyik kedvenc helyén, egy fenyőerdőben. A fesztivál kavargó emlékein és a világ dolgain gondolkodott, ez pedig dalíráshoz vezetett. Instagram-videón adta közre az alkotás eredményét.

A hétvégén tartották a 2017-es Coachella Fesztivál első felét, amin Lana Del Rey is részt vett. Nem fellépni, hanem egyszerűen csak szórakozni ment oda. Aztán a háromnapos buli után, hazafelé tartva állítólag nem tudta megállni, hogy meglátogassa régi kedvenc helyét, egy környéki fenyvest.

A féktelen bulizás és táncolás késztette erre, illetve a világbéke vágya. A mamutfenyők közé ment, hogy elcsendesedjen kicsit. Nyilván

a bulik kavargó emlékei nem hagyták nyugodni,

illetve ahogy írja is az Instagramon, hazája és Észak-Korea kapcsolata is aggasztja. Ha már dalszerző-énekesről beszélünk, nem lehet meglepő, hogy az ilyen, érzelmileg túlfűtött és sokszínű állapotban a zenéhez nyúljon. Lana Del Rey ugyanis a megpihenés közben már egy dalon gondolkodott, fejben komponált. A dallam mellé szöveg is született az erdőben, és az eredményt telefonjába énekelte.

Az talán nem is lényeges, hogy a fenyők alatt vajon a teljes dal megszületett-e, vagy hogy a készülő lemezén, a Lust For Life on is pont ilyen lesz-e a dallam. Az is lehet, hogy eldobja, és semmi nem lesz az egészből. De mindenképpen

érdekes félig-meddig alkotás közben látni az énekesnőt,

vagy akár csak azt, hogy milyen helyek indítják be a fantáziáját. Eddigi munkásságának és előadói alkatának egyértelműen sajátja a sejtelmesség, ez pedig a fenyőkkel, a köddel és a videóhoz használt szűrővel most is megvolt. Ja, és még ott van a szöveg is, vagy annak töredékessége. Lana Del Reyben tehát most sem csalódtunk, hozta a formáját.