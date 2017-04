Prince egykori zenekara lép fel az idei VeszprémFest zárónapjának sztárvendégeként. A New Power Generation július 15-én játszik a Veszprém Arénában. Velük lett teljes a fesztivál idei fellépőinek névsora.

A New Power Generation 1990 és 2013 között volt Prince kísérőzenekara. Utoljára 2013-ban játszottak együtt, majd 2015-ben a New Power Generation néhány tagja újra összeállt Prince-szel, közösen készítették el a Hit n Run Phase Two című albumot, ami a zenész

utolsó stúdiólemeze lett.

A kísérőzenekar tavaly októberben játszott egy emlékkoncertet Prince tiszteletére, és olyan jól sikerült, hogy Celebrating Prince címmel egy egész turnét szentelnek Prince emlékének. Természetesen ezzel a produkcióval érkeznek július 15-én a VeszprémFestre.

Az együttes jelenlegi felállása két kivétellel megegyezik az eredetivel: a dobos Michael Blandot Kirk Johnson, az együttes korábbi ütőhangszerese és táncosa váltotta, az énekes-billentyűs Rosie Gaines szerepét pedig 1992 óta Morris Hayes tölti be, aki már Prince Diamonds and Pearls című turnéján is ott volt. Később ő lett Prince zenei igazgatója, közben pedig 2012-ig a zenekar billentyűse is volt. A New Power Generation többi tagja az eredeti felállásból Levi Seacer Jr. (gitár), Sonny T. (basszusgitár), Tommy Barbarella (billentyűs hangszerek), Tony M. (vokál, tánc) és Damon Dickson (tánc).

A turnéhoz több vendégénekes csatlakozik Prince zenei és baráti köréből, Veszprémben ott lesznek a zenekar korábbi tagjai is. A koncerteken elhangzanak az együttes legismertebb számai, például a Let's Go Crazy, a Kiss, a U Got the Look, a Nothing Compares 2U, a Sexy MF, a Sign O The Times, a Diamonds & Pearls, a Get Off, a Cream vagy a Purple Rain.

A VeszprémFest szervezői már korábban bejelentették, hogy a fesztivált új helyszínen, az érseki pihenőkertben rendezik meg (július 12. és 15. között). A négynapos renezvény világsztárjai között színpadra lép Richard Bona, Heather Small és Tom Jones is, utóbbi koncertje szintén a Veszprém Arénában lesz július 14-én.