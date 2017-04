Hat eddig nem ismert Prince-dalt adnak ki pénteken, a zenész halálának évfordulóján. Hallgassa meg a középlemez címadódalát!

Pénteken lesz egy éve, hogy a popsztár Prince meghalt, és tiszteletére egy középlemezzel lepik meg a rajongókat. Prince egyébként rengeteg kiadatlan, a nagyközönség számára ismeretlen zenét hagyott hátra, tehát ha csak középlemezben és éves szünetekben gondolkodnak, még jó pár évig lesz utánpótlás. A pénteken megjelenő Deliverance című EP-n amúgy hat szám lesz, és a címadó dal már ki is szivárgott.

A Deliverance-t digitális formában és CD-n is kiadják. A rajta lévő dalokat Prince egy Ian Boxhill nevű

hangmérnökkel közösen írta és rakta össze 2006 és 2008 között.

Boxhill amúgy több korábbi Prince-lemezen dolgozott már. Érdekesség, hogy a kiadás közben Prince vagyonkezelője beperelte Boxhillt, hogy igazából maga akarta kiadni a dalokat suttyomban, mindenféle engedély nélkül. A perről egyelőre ennyit tudni, Boxhill még nem reagált a vádakra.

Deliverance

01 - Deliverance

02 - I Am

03 - Touch Me

04 - Sunrise Sunset

05 - No One Else

06 - I Am (extended)