170 ingyen mese a hétvégére

Megújult alkalmazással és 170 ingyenes mesével ünnepli második születésnapját a hétvégén a díjnyertes magyar startup, a BOOKR Kids.

Mind a 170 interaktív mese ingyenesen tölthető le a BOOKR Kids Mesetárában ezen a hétvégén. Uátna már egy-, három- és féléves előfizetés kell hozzájuk. A mesetár egyébként bármikor ingyenesen elérhető az App Store-ból és a Google Play áruházakból.

A cég kétéves születésnapját és a héten megjelent új alkalmazását ünnepli ezzel a meglepetéssel. A BOOKR Kids új lehetőséget nyújt a digitális világban felnövő gyerekek számára. Célja, hogy a gyerekek ne csak nyomkodják az okostelefonokat és tableteket, hanem

az irodalom is életük - természetes - részévé váljon.

A Mesetárban már 170 olyan klasszikus és modern történet található, amelyek különleges keverékei a digitális könyveknek és képességfejlesztő játékoknak. A történeteket ismert színészek hangjai keltik életre, így azok hangoskönyvként is kezelhetők. Olyan klasszikus meséket dolgoztak fel az alkotók, mint a János vitéz, A két lotti vagy a Kincskereső Kisködmön, de a kortárs művekből is ott van jó néhány a 170 között. Tóth Krisztina és Lackfi János meséi mellett ott van például a Terka-sorozat is.

A BOOKR Kids alkalmazás új verzióját a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál alatt mutatják be. Olyan új funkciói lesznek, mint a gyerekbarát kereső, az elolvasott könyveket mutató dicsőség fal vagy a belső ajánló rendszer. A könyvfesztivál hétvégéjén, április 20. és 23. között, csütörtök reggeltől vasárnap éjjelig

ingyenesen élvezhető a Mesetár mind a 170 meséje.

A Könyvfesztiválon a BOOKR Kids egyébként önálló standdal is jelen lesz, ahol mesetabletekkel, játékokkal és különböző programokkal várják az érdeklődőket.