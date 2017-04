Több ezer, a világ minden tájáról gyűjtött népdal és néptánc egyetlen honlapon. Már az interneten is elérhető a The Global Jukebox, egy amerikai népzenegyűjtő nagy álma.

Már az interneten is elérhető Alan Lomax (1915-2002), a híres amerikai néprajzos és népzenekutató gyűjteménye. Ez több ezer tradícionális dalt jelent, amiket most teljesen ingyen, egy interaktív webes felületen lehet böngészni. Természetesen a projekt

tudományos értéke is óriási,

de a Google Maps street view funkciójához hasonlóan ebben is elmélyülhet bárki, aki kicsit is fogékony a népi, tradícionális zene iránt.

A The Global Jukebox két felületen is ugyanazzal az eredménnyel böngészhető. Valószínűleg a legtöbben a térképes megoldást választják majd, de az alkotók, élükön Alan Lomaxszel létrehoztak egy fa-nézetet is. Mindkét felületen ugyanazokon a szinteken juthatunk el a kincsig, vagyis az egyes népcsoportok zenéjéig. Népi táncból már jóval kevesebb található az oldalon, de még így is számottevő a mennyiség. Nem beszélve Lomaxék szakértelméről, és arról a szándékukról, hogy analitikus leírást nyújtsanak az anyagokról. Ez azt jelenti, hogy az énekeket és a táncokat is

sajátos, jól használható módon kódolták.

A rendszert maguk találták ki és fejlesztették még az 1960-as években. Már az is óriási dolog, hogy ilyen mennyiségű hangfelvétel elérhető, ráadásul ennyi helyről, de Lomaxék nem elégedtek meg ennyivel, és nem is próbáltak egyszerűen csak kottákat közreadni. Az énekleíró és -kódoló rendszerükben az éneklési stílust is rögzítették, hiszen nem csupán az énekelt hangok magasságában térnek el a különböző kultúrák tradícionális dalai.

Lomax adatbázisa már a '90-es évek óta működik, de nyilván nem férhetett hozzá bárki, ráadásul sajátos szoftver kezelte az adatokat. A gyűjtemény nagy részének interaktív böngészése a közreadott, nagyon részletes adatokkal együtt az igazi nagy dobás most. Lomax 17 ezres hangfájlgyűjteménye már 2016-ban felkerült a netre, de a mostani megoldás sokkal könnyebben kezelhető, ráadásul élvezetes még a laikusoknak is. Jó lenne legalább hasonló formában viszontlátni például Kodály Zoltán gyűjtéseinek eredményét.