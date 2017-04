Megnyílt a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Ünnepélyesen is megnyílt a Millenárison a régió egyik legnagyobb és leglátogatottabb könyvvására, ahol 28 ország kiállítói mutatják be könyvújdonságaikat a közönségnek.

Szakonyi Péter, a Könyvfesztivál sajtófőnöke köszöntötte az ünnepélyes megnyitó vendégeit: mint elmondta, idén a Millenáris átalakítása miatt nem a hagyományos helyszínen, a Teátrum épületében zajlik az ünnepség, hanem a B épület galériáján, de jövőre már ismét a megszokott helyen kerül sor a megnyitóra.

Íjgyártó István, a KKM kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára azt mondta: a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely a régió egyik legfontosabb, leglátogatottabb nemzetközi könyvvására a könyves kultúra, a könyvkiadás, a szerzők és olvasók ünnepe. Olvasni ugyanis jó, az írott szó pedig semmivel sem pótolható. „Az író elölről kezdi a világot" - idézte Ottlik Gézát az államtitkár. Azt is hozzátette, hogy a könyv és a szépirodalom, minden sokszor jogos aggodalom ellenére új reneszánszát éli, egy nemzetközi könyvvásár pedig megtermékenyítő találkozások színtere lehet a különböző országok irodalmai számára: Budapest most egy ilyen rendezvénynek adhat otthont.

Az idei Könyvfesztiválnak a V4-es országok a díszvendégei: ezzel kapcsolatban Íjgyártó István hangsúlyozta, hogy maga Közép-Európa sokféleképpen definiált fogalma még ma is inspirációs forrás az íróknak, hiszen Közép-Európa mítosz, szellemiség, életérzés, sors- és életközösség minden érdekkülönbözőség és korábbi sérelem ellenére: értjük egymás szorongásait és humorát, és a sajátosan nemzeti irodalmak úgy egyediek, hogy közben egymásra is reflektálnak, egymásból is merítenek. Az irodalom ezáltal összeköt és hidakat teremt, amihez természetesen tehetséges írókra, jó művekre, kiváló fordítókra és lelkes alkotókra van szükség. Éppen ennek szellemében jelentette be az államtitkár, hogy a Balassi Intézet nemcsak a Publishing Hungary programon keresztül szeretné ösztönözni a műfordítást és a magyar irodalom népszerűsítését külföldön, hanem az elkötelezett műfordítók számára egy hiánypótló állami díjat is létrehoznak: a Balassi Fordítói Nagydíjat mostantól minden évben szeptember 30-án, a fordítók világnapján adják át.

Részben ezzel a gondolattal függ össze, hogy az ünnepélyes megnyitó keretében adta át Hammerstein Judit helyettes államtitkár, a Balassi Intézet vezetője, és Kocsis András Sándor, az MKKE elnöke a Pro Cultura Hungarica díjat Yu Zeminnek, aki az elmúlt években minden energiáját a magyar irodalom népszerűsítésének és kortárs magyar irodalmi művek kínaira fordításának szentelte. Már több mint 20 éve nem jelent meg magyar mű Kínában akkor, amikor Kertész Imre Sorstalanság illetve Az angol lobogó című művei óriási sikert arattak Yu Zemin fordításában. A műfordító azóta Esterházy Péter, Márai Sándor, Krasznahorkai László vagy Nádas Péter műveit ültette át kínaira – ez utóbbiért az Open Book Awardot is átvehette.

Yu Zemin munkájának jelentőségét a díj átadói felbecsülhetetlennek nevezték, hiszen az ő révén van jelen a magyar kortárs irodalom Kínában. A kitüntetett a köszöntőjében azt mondta: nagyon örül az első hivatalos elismerésnek, amit Magyarországon kapott, különös tekintettel arra, hogy a műfordítók „magányos farkasok", akik ritkán állnak nagy nyilvánosság elé, és ritkán irányul rájuk a figyelem. Yu Zemin többek között maguknak a magyar íróknak is megköszönte azt az esélyt, hogy rajtuk keresztül magára találhatott, és hasznosnak érezheti magát a magyar irodalomban.





A megnyitón a díszvendég-országok nevében köszöntőt mondott Pawel Lewandowski, a Lengyel Köztársaság Kulturális és Nemzeti Örökség minisztériumának helyettes államtitkára is, aki a könyvet az emberiség egyik legfontosabb felfedezésének nevezte, és többek között azt is hangsúlyozta: fontos, hogy a régió irodalmárai között szorosabb legyen a kapcsolat.

A ceremónia után a Millenáris B épületének földszintjén ünnepélyesen megnyitották a visegrádi országok közös standját is.