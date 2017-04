Még mindig félmeztelen, még mindig szálkás, igaz, kicsit megereszkedett... De hát 70 éves. Iggy Pop a szerencsés genetika mellett valószínűleg kapott egy nagy adag mázlit is az induláskor, mert ilyen mértékű szerhasználat mellett kevesen bírják ilyen jól. Vagy egyáltalán eddig.

Hihetetlen, de ez az ember tényleg él, sőt, még mindig fellép. Iggy Pop ma ünnepli 70. születésnapját. Zenéje kétségtelenül sokakat inspirált az elmúlt 50 évben, kétség nem férhet hozzá, hogy a rockzene megkerülhetetlen alakjáról van szó. Ennek egyik bizonyítéka, hogy híres zenekarával, a Stoogeszal bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy Iggy Pop munkásságának jelentőségét is hatásánál fogva mutatjuk be. Összegyűjtöttünk néhány feldolgozást, mégpedig az I Wanna Be Your Dog-ét, a Stooges egyik legismertebb daláét:

Slayer

Mindjárt egy kemény verzióval kezdjük. A Slayer az 1996-os Undisputed Attitude című feldolgozásalbumára tette fel az I Wanna Be Your Dog-ot, azzal a magabiztosságot és keménységet sugalló különbséggel, hogy az I'm Gonna Be Your God címet adták saját munkájuknak. A felvételen az 1996-os párizsi koncertjükön láthatók. Ha minden igaz, a '96-os évben egyedül ezen a bulin játszották el a Stooges-számot.

Nirvana

1989-ben a Nirvana Heavier Than Heaven címmel a Tad nevű, szintén grunge zenekarral turnézott Európában. Londonban decemberben léptek fel, ott adták elő az I Wanna Be Your Dog-ot, ami a koncert második dala volt. A felvétel jól visszaadja a koncert hangulatát, ebben sokat segít a rendszeresen beleröhögő srác is. Az ember nem is gondolná, hogy mennyire érdekes tud lenni egy kép nélküli, nem túl jó minőségű koncertfelvétel is. De ugye '89-et írunk, ráadásul a Nirvana zenél. Hiába járnak még csak a koncert elején, mégis sokat elárul Cobainék állapotáról, hogy jó két percig csak kenegettek, és csak utána jöttek a jól ismert Stooges-riffek. A számba azért jócskán belenyúltak, ahogy a szövegbe is: a dalt úgy kezdték, hogy „now I wanna smoke marijuana” ('marihuánát akarok most szívni').

Sonic Youth

A Sonic Youth által előadott I Wanna Be Your Dog-okkal tele van az internet, mi a '80-as évek végén indított, két évig futó amerikai TV-műsorból, a Sunday Night-ból valót választottuk. Elsősorban a minősége és a színpadképe miatt. Ez az előadásuk zárta az egyik vasárnap esti adást, ezért futnak a nevek a végén, de talán még élvezhető a felvétel. Hogy a Sonic Youthnak mennyire feküdt ez a dal, az is mutatja, hogy összesen két számot játszottak el a műsorban, és ez volt az egyik. Annak idején rengeteget turnéztak a grunge-os Mudhoney-val, akikkel közösen is előadták a Stooges-számot.

Red Hot Chili Peppers

Többek között azért, hogy adjunk egyet a minőségnek is, legalábbis a felbontásnak, választottunk egy újabb feldolgozást. A Red Hot Chili Peppers éppen egy hónapja, március 21-én adta le a Stooges slágerét San Diegó-i koncertjén. A dalt hűen adták elő, persze ha ez érdem, de mindenképpen jó pont, hogy ügyesen vezették át a Right On Time-ba, ami már a saját daluk.

David Bowie

Iggy Pop és David Bowie barátsága jó pár évet megélt. Talán az volt az egyik meghatározó állomása a kapcsolatnak, mikor Iggy Pop a drogok miatt nagyjából egy évig volt kényszerpihenőn, és 1971-ben Bowie segítségével tudott talpraállni és újra turnéra indulni az újjáalakult Stoogeszal. Ekkor jelent meg a legendás Raw Power című albumuk.

A kapcsolatuk onnantól kezdve folyamatos volt, Iggy Pop elkísérte Bowie-t az 1976-os Station to Station nevű világ körüli turnéjára. Majd vele költözött Nyugat-Berlinbe is, ahol aszketikus körülmények között próbáltak véget vetni kábítószer-függőségüknek. Végül közösen írták meg Iggy Pop első két – egyébként legismertebb – szólólemezét, a The Idiot-ot és a Lust For Life-ot.

David Bowie 1987-ben adta elő az I Wanna Be Your Dog-ot. Érdekesség, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint kizárólag ebben az évben játszotta, de akkor mondjuk hússzor.