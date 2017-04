Korán örülhettek a Prince-rajongók, nem lesz új lemez

A napokban bejelentett hírhez képest mégsem adják ki pénteken Prince eddig ismeretlen dalaiból álló középlemezét. A zenész egyik társszerzője akarta kiadni a lemezt, de Prince hagyatékának kezelője szerint erre semmilyen joga nem lett volna, ezért berelték, a lemezkiadást pedig leállíttatták.

Összekapott Prince hagyatékának kezelője és a zenész egyik társszerzője és zenei producere, Ian Boxhill. A hangmérnök-zenész péntekre, Prince halálának első évfordulójára tervezte egy hat számos középlemez kiadását, amin eddig nem ismert, 2006 és 2008 között rögzített Prince-dalok lettek volna. Szerdán már meg is jelent az album az iTuneson, a Google Playben és az Amazonon, körülbelül 4 dollárért lehetett előrendelni a Deliverance című EP digitális és a CD-s formátumát. Ehhez képest szerdán este

már le is szedték minden helyről a lemezt.

Azt az Origo is megírta, hogy érdekes módon a kiadás híre után nem sokkal a Prince hagyatékát kezelők beperelték Boxhillt, de a részletekről még nem lehetett tudni. Azóta kiderült, hogy arra kérték a minnesotai bíróságot, állíttassa le a lemez kiadását, mert szerintük Boxhillnek nincsen arra engedélye, joga. Sőt, szerintük alá is írt egy megállapodást arról, hogy semmilyen Prince-felvételt nem fog használni a jövőben saját célra. Ezért úgy tartják, a péntekre tervezett lemezzel a zenei szakember

felrúgta a megállapodást.

Boxhill ügyvédjén keresztül már reagált is a vádakra. Azt mondja, ő nem csupán zenei producere vagy hangmérnöke volt ezeknek a felvételeknek, hanem a dalok társszerzője is. Ő felelt többek között a gitárért, a basszusgitárért és a dobokért, és még a háttérvokállal is foglalkozott. Ezen kívül azt állítja, hogy valóban aláírt egy megállapodást Prince felvételeivel kapcsolatban, de abban egy bizonyos 2004-ben felvett zenecsomagról volt szó, aminek

szerinte semmi köze nincs a 2006 és 2008 között felvett anyaghoz,

amiből a Deliverance készült - írja a CoS. A pert mindenesetre elindította a hagyatékkezelő, a lemez már nem rendelhető. Ha Boxhillnek valóban igaza van, akkor úgy fest, kijöhet valamikor a Deliverance, de péntekre, vagyis az évfordulóra szinte már biztosan nem. Attól egyébként nem kell félni, hogy nem adnak ki több Prince-lemezt, ugyanis rengeteg kidolgozott és valamilyen szinten rögzített anyagot hagyott hátra a zenész. A hagyatékkezelő pedig minden bizonnyal élni fog a kiadási lehetőséggel.