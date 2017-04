Zsenit talált a Virtuózok

Péntek este szerepel a Virtuózokban a Duna tévén Teo Gertler. A nyolcéves kisfiúnak hihetetlen módon nem csak a humán, de a reál-tudományok terén is átlagon felüli képességei vannak. A kis Teo Pozsonyból érkezett, és már a válogatón mindenkit elbűvölt. És nem csak hegedűjátékával vette le a lábáról a zsűrit. Szinte megállás nélkül beszél, ráadásul okos dolgokról, és kiváló matekos. Több tucat, nála öt évvel idősebb gyereket vert meg nemrég egy fontos matematikaversenyen.

Teót a hegedülésen és matematikán kívül is minden érdekli. Amellett, hogy zseniálisan játszik, már most meg akarja érteni, mi történik a nagyvilágban. És persze ő ezt a maga módján kommentálja is. Tudni akarja, miért forog a kerék, hogy miért szólaltatja meg a vonó a hegedűt és egy bot miért nem tudja produkálni ugyanezt.

Ahogy korábban is, Miklósa Erika szívét megint egy kis vonós rabolta el. Nem csoda, hogy a kisfiú produkciója hallatán a zsűri egyetlen női tagja azt mondta, Teo úgy játszik a hangszerén, mint a Jóisten nagykövete.