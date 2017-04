Először látható Magyarországon A kalóz

Csütörtök este, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutatja be az Oprera A kalóz című, látványos balettet. A darab koreográfiáját Petipa és Szergejev nyomán Anna-Marie Holmes és Solymosi Tamás készítette. A Magyar Nemzeti Balett művészei három szereposztásban keltik életre a Lord Byron ihlette művet.

Az angol romantikus költészet nagy alakjának, Lord Byronnak a The Corsair című költeménye egy kalózkapitány és egy rabszolgalány kalandos szerelméről szól. A népszerű vers több zenés mű kiindulópontjaként is szolgált: Vincenzo Bellini 1827-ben, Giuseppe Verdi 1848-ban írt operát A kalóz címmel. 1856-ban a Giselle alkotója, Adolphe Adam készített balettet a műből, amelyet a párizsi Operában állítottak színpadra Joseph Mazilier koreográfiájával.

Két évvel később a művet Szentpéterváron is bemutatták, a produkcióban Marius Petipa az orosz balett-klassszika megteremtője kétféle minőségben is részt vett: asszisztensként a koreográfia átdolgozásában, illetve táncosként Conrad szerepében.

Petipa még négy alkalommal alkotta újra elképzelését (1863, 1868, 1885, 1899), majd az évek során több mester is átdolgozta a darabot, köztük Konsztantyin Szergejev is, a Kirov Balett együttesének művészeti igazgatója és vezető koreográfusa. Felesége, Natalija Dugyinszkaja támogatásával 1997-ben Anna-Marie Holmes színpadra állította a balettet Bostonban, amit később az American Ballet Theatre is műsorára tűzött, a darab pedig utána az egész világot bejárta.

A kanadai koreográfus most Solymosi Tamás felkérésére utazott Budapestre, hogy a Magyar Nemzeti Balett művészeivel mutassa be. Ez egy nagyon nehéz balett. Ráadásul a technika tökéletes elsajátításán túl színészi képességeket is elvár a táncosoktól – mondta Holmes.

Az április 30-ig futó budapesti előadásokon Conradot, a kalózkapitányt Leblanc Gergely, Oláh Zoltán és Radziush Mikalai táncolja. Medora, a rabszolgalány szerepében Cheprasova Elizaveta, Tanykpayeva Aliya és Kim Minjung látható. A pazar díszlet Rózsa István, a magával ragadó jelmezek pedig Rományi Nóra tervei alapján készültek.