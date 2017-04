Chris Rea Budapesten koncertezik

November 6-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel Chris Rea, aki öt év után tér vissza Budapestre.

A rockballadáiról ismert énekes 24. albuma, a Road Songs For Lovers szeptemberben jelenik meg, az azt bemutató turné pedig október 7-én kezdődik Amszterdamban.

Chris Rea már több mint 30 millió albumot adott el világszerte, de nem vallja magát rocksztárnak. 1951-ben született Middlesbrough-ban, és 1978-ban jelent meg debütáló lemeze, amely rögtön hatalmas amerikai sikert hozott a Fool If You Think It's Over című dallal. 1983-ban ötödik stúdióalbuma, a Water Sign több mint félmillió példányban kelt el, miután az I Can Hear Your Heartbeat egész Európában felkerült a slágerlistákra. Következő anyaga, a Wired To The Moon is óriási sikert aratott, és az egész Európát átszelő turnéval Chris Rea jelentős rajongótábort szerzett magának.

A brit énekes-gitáros-dalszerző legismertebb dala valószínűleg az 1989-es The Road To Hell. Érdekesség, hogy ez volt Chris Rea első olyan dala, amellyel hazájában a top 10-be tudott kerülni a slágerlistán, pedig akkorra Európában már sztárnak számított.

A budapesti koncertre április 28-án kezdik el árulni a jegyeket, kizárólag ülőhelyekre, ugyanis az Arénában színházi jellegű nézőteret alakítanak majd ki.