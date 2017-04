Rengeteg ember az idei Könyvfesztiválon

Április 20-án nyílt meg a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A díszvendég, Orhan Pamuk dedikálása után is óriási könyvkínálattal és számtalan programmal várják a szervezők az olvasókat egészen vasárnap estig. Gyerekprogramokból is különösen nagy a választék. A könyvvásár hangulatából pedig a fotóinkból is ízelítőt kaphat.

Elképesztő az érdeklődés idén a Könyvfesztivál iránt - mondta az Origónak Kocsis András Sándor, a Könyvfesztivált rendező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. - Minden évben tartunk attól, hogy az időjárás segít-e bennünket avagy nem – úgy tűnik, hogy ezúttal segít, mert rendkívül magas a látogatottság."

A MKKE elnöke hozzátette: hatalmas siker volt a fesztivál-díszvendégének, Orhan Pamuk Nobel-díjas írónak a dedikálása, óriási sorok kígyóztak aláírásért a Dedikálóstandnál. De a különleges programok sora ezzel távolról sem ért véget: több száz érdekességgel, pódiumbeszélgetéssel, interaktív foglalkozással, könyvbemutatóval, beszélgetéssel, felolvasószínházi programmal és előadással várják az érdeklődőket a szervezők.

"Aki délután még ki tud érni rá, annak nagyon ajánlanám 16 órakor David Szalay könyvbemutatóját - mondta Kocsis András Sándor. - A magyar származású író a Man Booker Prize jelöltjeinek utolsó fordulójába, az utolsó három közé is bekerült – ezúttal Minden, ami férfi című kötetét mutatja be.

De dedikálja majd fantasztikusan érdekes Lara – Doktor Zsivago eltitkolt szerelme című könyvét Anna Paszternak írónő is, aki most először jár Budapesten, és teljesen elbűvölte őt a város és a könyvvásár hangulata.

Rengeteg gyerekprogramunk lesz, amelyek közül nehéz is lenne bármelyiket kiemelni. Mindenkit csak arra biztatok, hogy látogasson el a Millenárisra akár ma délután, akár holnap, és vegyen részt ezeknek az izgalmas programoknak bármelyikén."

A Könyvfesztivál pillanatképeiből az alábbi fotóra kattintva talál összeállítást.