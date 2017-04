Június elejétől jár az Arany 200 busz

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílik a 200 éve született Arany János előtt tisztelgő reprezentatív kiállítás. Az Önarckép álarcokban című tárlatnak azonban elkészül az iskolai oktatást kiegészítő, országosan utazó változata is. Az e célra átalakított „Arany 200 busz" június elejétől járja az országot.

Az egyedi látványvilágú kiállítás versek, képek, különféle dokumentumok és relikviamásolatok segítségével mutatja be Arany János életművét, kapcsolatait, költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékokat és a digitális eszközöket is beépítenek, amelyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, de mélyebb tudást is közvetítenek. A kiállításhoz lehet kérni tárlatvezetést illetve foglalkozást is, hiszen a buszt minden helyszínen múzeumpedagógusok kísérik.

A kiállítás látogatása ingyenes: a fogadó intézményektől csupán a parkolóhely biztosítását és villanyáram csatlakozási lehetőséget kér a PIM. A nyári időszakban kulturális rendezvényeken és irodalmi-művészeti fesztiválokon szeretnének jelen lenni, ősztől, illetve 2018 tavaszától pedig elsősorban a közoktatási intézmények, városi könyvtárak, művelődési házak, múzeumok meghívására számítanak, főként vidéken és a határon túl.

A fogadó intézmények számára a jelentkezési lap letölthető a múzeum honlapjáról: https://pim.hu/hu/arany-200-busz