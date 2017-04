Egy jégrevü, amely a hokirajongóknak is élmény

A Fővárosi Nagycirkusz havi cirkuszművészeti műsoros-beszélgetős pódiumestjének, az ARTista Cafénak április 24-én a frissen debültált, nagyszabású jégrevü, a Jégbe zárt cirkuszvilág - Antarktisz gyermekei lesz a témája, amelyet a világhírű moszkvai Nikulin Cirkusszal szövetkezve, magyar artistákat is felvonultatva mutattak be.

A Fővárosi Nagycirkusz 46 éves történetében hatodik alkalommal került műsorra jégcirkusz - most legelőször pedig a cirkusz saját maga épített ehhez jégpályát. Az április 24-i, este 18 órakor kezdődő ARTista Caféba a szervezők meghívták a mostani és korábbi jeges műsorok fellépőit is. Így a közönség találkozhat az artisták közül Graeser Józsefné Bettivel, Zsilák Györggyel, Terbócs Barbarával és Földváry Balázzsal, illetve Szonday Szandra cirkuszkutatóval is.

A fellépők részleteket mutatnak majd be a Jégbe zárt cirkuszvilág című műsorból, méghozzá Yulia Piterova és Anton Kononenko karikaduettjét valamint a Nikulin Cirkusz zsonglőrcsoportjának buzogányszámát.

Ezen felül a hatéves Mikhail Sevastianov is ízelítőt ad a jégkorongos tudásából, Békefi Viktória színésznő pedig előadja a Jégvarázs című rajzfilm Legyen hó! című betétdalát.

A beszélgetést ezúttal is Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára vezeti majd, az ingyenes est második részében, a kötetlen beszélgetés alatt pedig a Dallmayr jóvoltából ezúttal is mindenkit vendégül látnak egy-egy csésze teára, kávéra, sőt, ez alkalommal jeges kávéra is.

A program részeként ráadásul egy igazi különlegességre is készülnek a szervezők: videóüzenetben összekötik a Terbócs-testvéreket. A Fővárosi Nagycirkuszból Kijevbe küldik az artista Barbara üzenetét, a magyar válogatott jéghokicsapat tagjának, Istvánnak a videóját pedig az Ukrajnában zajló jégkorong VB-ről várják Budapestre.

Terbócs István a csapattársaival együtt – egy rövid hokimeccs formájában - részt vett a Jégbe zárt cirkuszvilág premierje előtt a frissen elkészült cirkuszi jégpálya tesztelésében is.