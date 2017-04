Nevelőotthonban és az utcán is élt a legendás énekesnő

1917. április 25-én született Ella Fitzgerald, a dal nagyasszonya, aki életében 13 Grammy-díjat nyert és több mint 40 millió albumot adott el. Gyerekkorában a veszteségek és traumák miatt a poklot is megjárta, ahonnan szép lassan kikecmergett, végül a világhírnévig jutott.

Nehéz kezdés

Ella Jane Fitzgerald szegény családban született a Virginia állambeli Newport Newsban. Szülei nem voltak házasok, és születése után még nagyjából két évig éltek együtt, utána elváltak útjaik. Ella az anyjával maradt, aki a szakítás után egy portugál bevándorlóval élt. Ella 15 éves volt, amikor az édesanyja meghalt egy autóbalesetben, emiatt a lány egy évig a nevelőapjával és mostohanővérével élt, aztán

nagynénjéhez költözött Harlembe.

Egyik életrajzírója szerint a költözés egyik oka az lehetett, hogy mostohaapja molesztálta.

A Harlembe költözés komoly mélyrepülést jelentett. A traumák és veszteségek miatt az iskolában addig kiválóan teljesítő Ella elkezdett kimaradni, az iskolai akadályokat nem vette jól. Ezekről az évekről soha nem beszélt a nyilvánosságnak, de természetesen kiderültek részletek. Az iskolai lógások még talán belefértek volna, csakhogy a tinédzser Fitzgerald nem csak moziba járkált tanulás helyett. Akkoriban egy

bordélyház őrszeme volt,

de dolgozott a szegénynegyedekben elterjedt illegális lottót szervezőknek is. Mindezek miatt nevelőintézetbe került. A második ilyen intézményből megszökött, akkor egy ideig hajléktalan is volt. Azt az évet elsősorban utcai énekléssel vészelte át, aztán jött az első fellépése 1934-ben. Egy tehetségkutató versenyen táncolt volna, de az utolsó pillanatban visszalépett, és inkább énekelt – és nyert. A 25 dolláros fődíj mellé egy heti fellépési lehetőség is járt volna, de a 17 éves, leginkább az utcán élő Ella Fitzgerald zilált megjelenése miatt nem élhetett vele. Viszont pár hónappal később eljutott a Harlemi Operaházba egy együttessel, itt Chick Webb dzsesszdobos figyelt fel rá, aki éppen női hangot keresett zenekarába. Nehezen írta alá a szerződést, mert látta ugyan Fitzgeraldban az óriási tehetséget, viszont azt is, hogy

rengeteget kell még rajta csiszolni.

Végül belement, és elkezdtek együtt dolgozni. Fitzgerald húszéves volt, amikor először énekelte az A-Tisket A-Tasket című szerzeményét. Ezzel vált igazán ismertté a neve, és 1938-ban a dal már listavezető volt. Webb egy évvel később meghalt, és Fitzgerald vette át a zenekarvezetői szerepet, ráadásul a formációból is Ella and Her Famous Orchestra lett. Több mint 150 dalt vettek fel, aztán Fitzgerald 1942-ben szólókarrierbe kezdett.

A negyvenes években fejlesztette ki értelmezhető szöveg nélküli, a ritmusra épülő, szinte teljesen improvizatív éneklési stílusát, a scat-et. Közben beleszeretett egy dokkmunkásba, akihez hozzá is ment, majd érvénytelenítette a házasságot, amikor kiderült, hogy a férfi büntetett előéletű. Nem sokkal később turnéra indult Dizzy Gillespie-vel, ami újabb szerelmet jelentett. A formáció bőgősével, Ray Brownnal került közelebbi kapcsolatba: később összeházasodtak, és örökbe is fogadtak egy gyereket. Fitzgerald Brownon keresztül ismerkedett meg Norman Granz producerrel, akivel élete végéig együtt dolgozott. Granz már akkor elhatározta, hogy világhírű sztárt farag belőle. És ez sikerült is neki. Az évek alatt Fitzgerald énekelt többek között Teddy Wilsonnal, Benny Goodmannel, Louis Jordannel, Louis Armstronggal vagy akár az Ink Spotsszal.

A csúcson

Nagyjából az ötvenes-hatvanas években ért pályája csúcsára. George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter és Duke Ellington dalaiból válogatva készítette híres Songbook-sorozatát. Dzsessz, swing, bebop és musical is szerepelt a repertoárjában. Bejárta a világot, rangos fesztiválokon lépett fel mindenfelé, többször járt Magyarországon is.

A hetvenes években még előfordult, hogy naponta többször is fellépett. 1974-ben például két héten át koncertezett New Yorkban Frank Sinatrával és Count Basie-vel. 1979-ben a Kennedy Center kitüntetését azért kapta, mert életműve óriási hatással volt az amerikai kultúrára. Egészségi állapota

a nyolcvanas évektől kezdve folyamatosan romlott.

Elsősorban cukorbetegsége és gyengülő szíve okozott gondot. 1991-ben adta utolsó koncertjét a New York-i Carnegie Hallban. Később cukorbetegsége a látását is rontotta, 1993-ban pedig mindkét lábát amputálni kellett. A műtétből soha nem épült fel teljesen. 1996. június 15-én halt meg Beverly Hillsben. Néhány nappal halála előtt azt mondta, elege van a kórházakból, utolsó napjait otthon szeretné tölteni. Ennek megfelelően Beverly Hills-i otthonába vitte őt a családja. Örökbe fogadott fia és 12 éves unokája volt mellette. Azt mondta, csak érezni akarja a levegőt, és hallani az unokája nevetését.

Ella Fitzgeraldnak több mint kétszáz albuma jelent hatvanéves pályafutása alatt, és a kiadók a halála után is ontották a dalaival teli új lemezeket, válogatásokat. Pályafutása elismeréseként bekerült a Nesuhi Ertegun Dzsesszhírességek Csarnokába, és nem szabad elfelejteni 13 Grammy-díját sem. Lemezeit, díjait, filmfelvételeit és személyes tárgyait az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeuma őrzi.

Reklámok

Ella Fitzgeraldot több gyártó is reklámarcává, de legalábbis reklámjai szereplőjévé tette. Leghíresebb ezek közül a Memorex. A szilícium-völgyi cég először leginkább számítógépekhez gyártott kazettákat, aztán az audiovilágot is megpróbálták meghódítani. És itt jött a képbe Ella Fitzgerald. A reklám egyébként olyan sikeres volt, hogy saját elmondása szerint Ella Fitzgeraldot például Nagy-Britanniában és Ausztráliában egyszerűen csak a memorexes nőként ismerték abban az időben.

A reklám lényege, hogy Ella Fitzgerald magas hangjai még a poharat is eltörik, és a kazetta minősége olyan jó, hogy a hangfelvétel is képes ugyanerre a mutatványra. A Memorex-minőségnek van egy sokkal bájosabb reklámja is, amikor a vezérlőben hallgatózó Ella Fitzgerald nem tudja eldönteni, hogy élőben játszik-e Chuck Mangione trombitás zenekara, vagy csak a Memorexre felvett anyagot hallja vissza.

Emellett szerepelt a Kentucky Fried Chicken több reklámjában is. Sokáig ő énekelte a gyorsétterem dalát. Utolsó reklámos szereplése egy American Express szpotjában volt.