85 éves korában meghalt Vajda Miklós, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Déry Tibor- és Szépíró-díjas író és műfordító.

Vajda Miklós hosszan tartó betegség után, kedden reggel halt meg - közölte családja az MTI-vel.

Vajda Miklós 1931. július 19-én született Budapesten. Apja a híres ügyvéd, Vajda Ödön volt, akinek első felesége Bajor Gizi, Vajda Miklós keresztanyja lett. Nagynénje az író Kádár Erzsébet.

1953-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának angol-magyar szakán. 1954-1958 között a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerkesztőjeként dolgozott. Ezt az időszakot Csernus Tibor is megörökítette A három lektor című festményén, amely 1955-ben készült. A kép készülésére így emlékezett vissza Vajda Miklós egy beszélgetésen, amelyet a Litera idéz:

"Nos, a kiadók a New York-házban voltak – az Európa a harmadikon, mi a negyediken –, ezért, ha akadt egy kis pénzünk, lejártunk a kávéházba enni meg inni valamit. Ez egy nagyobb társaság volt, odajárt Vas István, Zelk Zoltán, Déry Tibor, Czibor János, Lator László, Csurka István, Kormos István, Juhász Ferenc, Nagy László... Egy alkalommal megjelent ott Csernus Tibor, kiválasztott hármunkat, Domokos Matyit, Réz Palit és engem, és megkérdezte, mit szólnánk, ha lefestene bennünket – persze nagyon örültünk neki. A kép a kávéházi asztalnál ábrázol minket, de nem ott készült, hanem Tibor negyedik emeleti műtermében, a Dráva utcában. Sokáig jártunk ülni neki, nagyon jól éreztük magunkat."

Vajda Miklós a Szépirodalmi Könyvkiadó után 1963-ig szabadúszó műfordító, majd 1964-1989 között a The New Hungarian Quarterly irodalmi szerkesztője, 1999-2006 között pedig főszerkesztője volt. 1989-ben az austini Texasi Egyetem vendégprofesszora volt.

1965-ben a Vígszínházban mutatkozott be drámafordítóként, amikor Arthur Miller Közjáték Vichy-ben című művét fordította magyarra. Számos Arthur Miller darabot lefordított még, többek között Az ügynök halálá-t és a Pillantás a hídról-t is, de számos más szerző darabját is ő ültette át magyarra. A színházi adattár szerint 124 színházi bemutató fűződik a nevéhez.

Íróként 78 évesen debütált: Anyakép amerikai keretben című önéletrajzi ihletésű műve 2009-ben született. Édesapja és Bajor Gizi első világháború alatti szerelmes levelezését is sajtó alá rendezte „Mert szeretet nélkül én meghalok" címmel, amely 2012-ben jelent meg.

Munkásságát többek között Déry Tibor- és Szépíró-díjjal, illetve Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel ismerték el.