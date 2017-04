Ez a fesztivál idén is hónapokig tart

Az egyik első bizonyíték arra, hogy már visszafoghatatlanul közeledik a nyár és a fesztiválszezon, hogy április 27-én megnyitja a kapukat a Budapest Park, a főváros fesztiválközpontja. Az idei már a hatodik nyár, amikor a legnépszerűbb hazai előadók mellett világhírű zenészek is színpadra állnak a Parkban, amely viszont már nem csak éjszakai bulihely. Szabaduló szobák, hétvégi gyerekprogramok, exkluzív helyszínek, izgalmas dekorációk, mostantól pedig kertmozi és egy egésznap nyitva tartó pihenőhely, a Nagyszünet is fogadja a közönséget.

Nem csak éjjel, nem csak koncert

A Budapest Park április 27-én - a Kelemen Kabátban felvezetésével - az Irie Maffiával nyitja kapuit, pénteken Rúzsa Magdi, szombaton Majka & Curtis koncertezik. Az eddig bejelentett koncerteket itt lehet megnézni. A Park viszont már nemcsak éjszaka, de nappal is várja a látogatókat, a Nagyszünet nevű pihenőhellyel, amely a Sportkert helyén, hétfőtől szombatig, délelőtt 11-től, egészen este 10-ig

egyfajta oázist jelent a nagyvárosi forgatagban, kerttel, hintággyal, lampionokkal, puha gyeppel.

Heti kétszer pedig kertmozivá alakul, tematikus vetítésekkel. Akkor is népszerű találkozási pont lehet, ha éppen nem a koncertre megy az ember. A foodtruckok, ahol pedig ehetünk, hetente cserélődnek, így a nyár alatt végig lehet kóstolni a mozgó gasztronómia különböző fogásait. Aki pedig a szabadban dolgozna, azt wifi és konnektor is várja.

Megújul, újra és újra

2017-ben megjelenésében is frissít a Park. Ezúttal az Artlocator művészeti magazinnal és Etentuk Inemesittel együttműködve kértek fel tehetséges, streetart művészeket, akik egy laza, a valósághoz közelebbi urbánus világot álmodtak meg. Kovács Budha Tamás, Illés Fork Imre és társaik festették újjá a szórakozóhelyet. Emellett a Park a nyáron is változni fog, művészeti installációkkal, újabb és újabb látványosságokkal bővül majd.

Új, exkluzív helyszínnel is bővül a Budapest Park. A Skybox egy menő 30 fős terasz, a Park legmagasabb pontján, ahonnan belátni az egész színpadot és a táncteret is. Az előre bekészített italok mellett

légkondi is várja

azokat, akik oda váltanak jegyet. Emellett a többi terasz is nyitva lesz idén is, melyek mindegyikén készpénzmentes, azaz egyérintéses fizetési rendszer van, hogy minél kevesebb időt kelljen sorban állással tölteni.

Hazai és külföldi sztárok

A Budapest Park a főváros nagyszínpada, ami ezúttal is egy sereg megismételhetetlen produkciónak ad helyet. Ide sok zenekar külön show-val készül, itt tartják lemezbemutatóikat, szülinapjaikat vagy éppen egyetlen pesti bulijukat. Special koncertekből idén sem lesz hiány: csak itt lép fel Budapesten Majka & Curtis, a Margaret Island, Rúzsa Magdi, a Belga, a Punnany Massif, a Wellhello, a Halott Pénz, a Vad Fruttik, a TNT, Demjén Ferenc és az Amorf Ördögök, akiknek ez egyben egyetlen magyarországi koncertjük is lesz ez az idén. Innen indul a Budapest Bár összes eddigi tagját felvonultató 10 éves jubileumi turnéja, de a Kistehén is itt ünnepli 15 éves jubileumát, a hiperkarma és a Brains pedig itt tartja lemezbemutató koncertjét. Emellett a Park minden este teret ad egy feltörekvő zenekar bemutatkozásának is vendégzenekarként.

Idén is több külföldi nagy név érkezik majd a Parkba.

12 év után visszatér Budapestre Marilyn Manson,

új lemezével köszönthetjük a Parov Stelart és Damian Jr. Gong Marley-t, érkezik a magyar közönség egyik nagy kedvence, a downtempo egyik legnagyobb neve, a washingtoni Thievery Corporation, az örökös kedvenceket pedig a Scooter és Dj BoBo képviseli majd. Emellett először jön Budapestre a Foster The People, a június pedig a punk-rock hónapja lesz: a Sum41, a Simple Plan, a Good Charlotte és vendégzenekaraik hozzák el kamaszkorunk legjobb slágereit.

Megelevendnek még a koncertplakátok is

Még az új kültéri plakátok is különlegesek lesznek, ha ugyanis a plakátokra irányítjuk a mobilunkat, akkor a Lara nevű, kiterjesztett valóságot támogató mobilos applikáció segítségével (iOS vagy Android) megelevenednek a koncertek a kijelzőn.

Egy fotó, videó vagy képernyőfotó elküldésével és a #nézzaplakátmögé hashtag használatával pedig 5 db páros belépőt is lehet nyerni a Punnany Massif júniusi koncertjére.