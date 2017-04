Rúzsa Magdi egyetlen helyen lép fel Budapesten idén

Ha Budapesten szeretné látni Rúzsa Magdit, akkor egyetlen lehetősége van idén, a díva ugyanis a Budapest Parkot választotta egyetlen fővárosi koncerthelyszínének.

Magdi számára idén a Budapest Parkban indul a szezon, ahol a nemrég megjelent Érj hozzám album dalai és a jól ismert slágerek mellett a kedvenc dalaival bővített repertoárral és izgalmas, új látvánnyal készül az április 28-i koncertjére. Előtte a Lóci játszik zenekar melegíti be a közönséget. A Budapest Park pont egy nappal a koncert előtt, április 27-én nyit.

Rúzsa Magdi 2006 óta szinte minden díjat és elismerést megkapott: Artisjus- és Fonogram-díjas énekesnő, többszörös arany és platinalemezes előadó, 2007-ben 9. helyezett az Eurovízión és szerzői különdíjas is volt. A nagysikerű Aprócska blues-on túl olyan dalok kúsztak még a fülünkbe tőle, mint az Egyszer, a Szerelem, a Tejút, a Nélküled, az Ég és föld vagy az Április,melyekkel a slágerlistákat is meghódította. Tavaly februárban 18 ezer ember előtt adott dupla koncertet a Budapest Arénában, novemberben pedig megjelent az Érj hozzám című, legújabb stúdió albuma és a dupla teltházas Aréna koncert dvd és cd kiadványa. Az Érj hozzám nemcsak a közönséget hódította meg, de újabb Fonogram-díjat is hozott az énekesnőnek.

Magdi másik arcát pedig a "Magdaléna Rúzsa: Koncert - vallomásokkal" című estjén ismerhetjük meg, ami a Pesti Színház repertoárjának népszerű darabja – eddig már 60 ezren látták. Amikor pedig nem a színpadon énekel, akkor Gábriel Angyalház Alapítványával foglalkozik, aminek segítségével

hátrányos helyzetű, jó tanuló diákokat és fiatal művészeket támogat.