Józan László egy előadás után jött ki a színház művészbejáróján, amikor egyik rajongója odalépett hozzá, és egy rövid kérdés után a férfi nadrágján keresztül megmarkolta a nemi szervét. És ezzel még nem volt vége a zaklatásnak.

Józan Lászlót amellett, hogy a Vígszínház tásulatának tagja, még a Barátok közt című tévésorozatból is sokan ismerhetik. Jóképű férfinak tartják, rengeteget sportol, jógázik is, egyszóval vonzza a nőket. így nem csoda, hogy sok rajongója akad. Nemrég éppen emiatt került kellemetlen helyzetbe.

A Vígszínház művészbejáróján ment ki anyjával és keresztanyjával egy előadás után, amikor egy határozott nő lépett oda hozzá. Józan László az RTL Reggeli című műsorában mesélt a kellemetlen szituációról: „Édesanyám és keresztanyám is megnézett aznap este a színházban, Kárpátaljáról jöttek, hogy láthassanak. Már csak ezért is különleges volt ez az este.” Elmondta, hogy több rajongó is várta őt és színésztársait a művészbejárónál. Az egyik nő pedig egyenesen odament hozzá, és megszólította: „Először

azt mondta, haza akar kísérni,

természetesen közöltem vele, hogy arról szó sem lehet. Már azt sem értettem, hogyan képzeli, de ami ezután következett, azt meg végképp nem. A 35-40 év körüli hölgy ugyanis

kérdezés nélkül rámarkolt elöl a nadrágomra.

Az első érintést nem tudtam kivédeni, de aztán még többször is megpróbálta, akkor már ellenálltam. Fogalmam sincs, mi járt a fejében, talán az, hogy neki ez jár? Amikor kérdőre vontam, nem adott értelmezhető választ, viszont aztán több utcán keresztül követett minket. Hazáig végül nem jött el, annak nagyon nem örültem volna.”

A végén azt is mondta Józan László, hogy „Kárpátalján, a mi háromezer-ötszáz fős településünkön még annyira sem megszokott az ilyesmi, mint itt.

Anyukám kétségbeesett, de hamar megnyugtattam,

hogy nem ez az általános, a rajongók 99 százaléka kedves, a születésnapomra és a premierek után is szoktam kapni kisebb ajándékokat, gratulációkat tőlük.