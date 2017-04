Budapesten A tánc rosszfiúi

A Rock the Ballet az amerikai és az európai kontinens ünnepelt produkciójának számít. Az Amerikai Egyesült Államokból érkezett előadás egyik jellegzetessége, hogy rendkívül látványosan ötvözi a klasszikus balettet az új táncstílusokkal. Az alapötlet lényege, hogy a világklasszis táncosok izgalmas videóvetítések előtt táncolnak a legnagyobb rock- és popslágerekre. A zene és tánc körül forgó showműsor receptje tehát a következő: válogatott dalok a nemzetközi slágerlistákról, karizmatikus táncosok, lélegzetelállító koreográfiák, lenyűgöző vetítések és szexi kosztümök. Ezzel pedig a kritikusok szerint sikerült újradefiniálniuk a klasszikus táncot.

A Rock the Ballet ötletgazdái és vezetői egy igen sikeres házaspár, Rasta Thomas és Adrienne Canterna. Thomas irányítja a csapatot, Adrienne pedig a koreográfus szerepét tölti be.

Thomas maga is kivételes tehetség, világszínvonalú balettversenyek díjnyertes sztárja. Tanulmányait a neves Kirov Balett Akadémián kezdte Washingtonban, ahol az akkori igazgató figyelt fel rá. Már 12 évesen fellépett egy orosz TV-műsorban a Kirov Balett sztárjaival, ami egy amerikai számára roppant nagy megtiszteltetésnek számított. 1995-ben lett a franciaországi Jeune Ballet de France tagja. A férfitáncosok összes nagy klasszikus szerepét tartalmazó repertoárjával (Don Quijote, Giselle, Hattyúk tava, A diótörő) olyan világszerte ismert és elismert társulatoknál vendégszerepelt, mint az Imperial Russian Ballet, a Washington Balett, a japán Inoue Balett, a Lar Lubovitch Tánccsoport, vagy az Amerikai Balett Színház. 2001-ben ő lett az első amerikai, akit felvett tagjainak sorába a szentpétervári Kirov Balett, 2003-ban a Harlemi Táncszínházhoz csatlakozott, mint a társulat történetének legfiatalabb vezető táncosa, 2005-ben pedig a Broadway színpadán debütált.

Rasta Thomas 2007-ben alapította meg saját társulatát azzal a céllal, hogy a tánc teljes spektrumát színpadra vigye, ugyanis a klasszikus balett-táncos Mihail Barisnyikov, a poplegenda Michael Jackson és a kung-fu-harcos színész, Bruce Lee is a példaképei közé tartozik. „Amikor a csapatot megalapítottam, feltétlenül valami egyszerit akartam létrehozni, olyat, amilyet még soha nem láttunk" – mondta Rasta Thomas.

A táncos a nyilatkozataiban azt sem rejti véka alá, hogy az iPadeken és a Facebookon szocializálódott generációt is szeretné megszólítani és becsábítani a táncelőadásokra, és a nemes cél eléréséhez a popszakmában megszokott eszközöket is kész bevetni. Mint mondta, saját magukat bizonyos értelemben a népszerű fiúcsapatok balettos verziójának is látja: „Hogyan is tudnánk elérni, hogy eljöjjenek megnézni a Hattyúk tavá-t, ha semmit nem tudnak a táncról, és arról, hogy az milyen izgalmas is tud lenni?" – indokolja a műfajok merész vegyítését. Thomas azt is vallja, hogy manapság ha valaki karriert akar építeni táncosként, nemhogy nem kell a balett és a kortárs tánc között választania, hanem otthonosan kell mozognia mindkettőben.

Thomas, akit a kritikusok egyenesen egy „természeti erőhöz" hasonlítanak, Az utolsó piszkos tánc című Patrick Swayze-filmben is szerepet kapott, felesége, Adrienne Canterna pedig a Step Up, A gyereknepper és az Amerikai csillagai című mozifilmekben tűnt fel.

A házaspár egytől egyig olyan fiatalokkal dolgozik együtt, akik hozzájuk hasonlóan semmi mást nem akarnak, mint megélni és valósággal belélegezni a táncot. A táncosokat Bad Boys of Dance-nek, azaz A tánc rosszfiúinak nevezték el, ezzel is érzékeltetve, hogy olyan laza srácokról van szó, akik mindent tudnak a mesterségükről, és meggyőződésük, hogy a balettnek is olyan szexinek és szórakoztatónak kell lennie, mint egy popkoncertnek.

A Rock the Ballet csapatának mind a hét tagja nagy, klasszikus társulatoknál táncolt, Broadway- és hollywoodi produkciókban is szerepelt. A társulat már alakulásakor megalapozta népszerűségét: az amerikai TV-show, a So you think you can dance első díjával hatalmas ismertségre tett szert.

A látványos New York-i show 2008 óta turnézik folyamatosan a négy kontinensen. A világ több mint 20 országában, 750 előadás során már kétmillió rajongót varázsoltak el a fellépők, és a kritikusok is a közönséghez hasonló lelkesedéssel fogadták a produkciót.

A Rock the Ballet ezúttal Magyarországon is bemutatkozik, Rihanna, a Queen, David Guetta, Beyoncé, a Coldplay, a U2, Michael Jackson, Prince és más nagy sztárok slágereivel. Az országos turné állomásai a következők: május 4-én 19 órakor a Győri Nemzeti Színházban, május 5-én 19 órakor a Kölcsey Központban, Debrecenben, május 6-án 15 és 19 órakor a Szegedi Nemzeti Színházban, május 7-én 19 órakor pedig az Erkel Színházban, Budapesten látható a produkció.