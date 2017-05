Mi történt a 90-es évek pár slágeres zenekaraival?

Ha a 90-es évekből már tiszta emlékei vannak, és eddig nem érezte magát öregnek, most eljött az idő: szinte hihetetlen, de már 20 év telt el azóta, hogy a Hanson MMMBop című slágere elárasztotta a világ rádióadóit és zenecsatornáit. A családi vállalkozásban működő zenekarról a 90-es évek óta nem nagyon hallhattunk, pedig most is koncerteznek, és új lemezeken dolgoznak. Ennek kapcsán összeszedtük, hogy mit történt néhány egy-két slágeres zenekarral, amelyek a tudatunkban bennragadtak az évtizedből, pedig azóta is zenélnek.

Hanson

Kezdjük mindjárt az összeállítás apropóját adó oklahomai poprock zenekarral, amelyet három testvér, a 11 éves Isaac, a 9 éves Taylor és a 6 éves Zac Hanson alapított. 1992-ben volt az első hivatalos fellépésük, akkor még Hanson Brothersként. Mindhárom testvér zongoristaként kezdte a zenei karrierjét, de Isaac végül gitáros lett, Zac pedig megtanult dobolni. Két demóalbumot is rögzítettek szülővárosukban, Tulsában, mielőtt 1996-ban felfedezték őket a texasi South By Southwest fesztiválon.

Az egyik lemez címe MMMBop volt, ez tartalmazta a világhírt hozó szám első verzióját is. Az ez után készült albumuk, a Middle of Nowhere 1997. május 6-án jelent meg. Erre újra felkerült a MMMBop, méghozzá az a változata, amit mi is ismerhetünk a hozzá készült videoklippel együtt. A zenekar körül akkora volt a felhajtás, hogy Tulsa polgármestere május 6-át Hanson-nappá nyilvánította. Ez egyszeri alkalom lett volna, de állítólag vannak rajongók, akik még most is ünneplik.

A Middle of Nowhere több mint 10 millió példányban fogyott világszerte, ezután a zenekarnak még öt nagylemeze jelent meg. Legutóbb 2013-ban adtak ki albumot, ez volt az Anthem, és idén is tervezik új anyag kiadását. Illetve a Hanson azóta is turnézik, idén a 25. éves fennállásukat is ünneplik a Middle of Everywhere Tour 25th Anniversaryval.

A nagy népszerűség viszont körülbelül az ezredfordulóig tartott, a kiadók akkor le is mondtak a Hansonról. Rengeteg számukat dobták vissza azzal, hogy nincs bennük kereskedelmi potenciál, így a testvérek kénytelen voltak újra a saját lábukra állni. Még szerencse, hogy - ahogy a honlapjukon írják -, soha nem a hírnév motiválta őket, hanem az, hogy értékes alkotásokat hozzanak létre.

A 2010-es években még mindig felbukkannak néha a tévében, saját sörmárkát is piacra dobtak Mmmhops néven, létrehoztak egy zenére és kézműves sörökre specializálódott fesztivált Tulsában, illetve cameóztak Katy Perry Last Friday Night (T.G.I.F.) című számában. És a jótékonykodásról se feledkezzünk meg.

Egyébként az igazi Hanson-rajongók szerint rosszul ítéli meg a világ a zenekart, mert míg a MMMBop-ra egy vidám nyári slágerként emlékszünk vissza, valójában komoly mondanivalója van, és ez jellemző a zenekar többi dalára is. Talán itt az ideje, hogy húsz év után adjunk még egy esélyt a zenekarnak.

The Kelly Family

Egy másik megkerülhetetlen családi zenekar a 90-es évekből angyali hangú, hosszú hajú fiúkkal. Ráadásul a Kelly Family a Hansonhoz hasonlóan még most is aktív – igaz, azóta számos "tagcserén" ment keresztül a zenekar. Az amerikai származású Kelly család a 70-es években kezdett zenélni, de a legnagyobb sikereiket a 90-es években aratták Európában folkos elemeket használó számaikkal. Dalaik nagy részét katolikus hitük ihlette – elég csak a legismertebb An Angel-re gondolni.

Összesen 15 családtag fordult meg a zenekarban hosszabb-rövidebb ideig. A család feje Daniel Kelly volt, aki Amerikából Spanyolországba költözött gyerekeivel, akiket otthon tanított. Idősebb, első házasságából származó gyerekei (Caroline, Kathleen, Paul és Daniel) 1974-ben kezdtek zenélni The Kelly Kids néven. Később a fiatalabbak is csatlakoztak, és a család Írországban telepedett le. A szülők, Daniel és második felesége, Barbara-Ann Kelly is rendszeresen felléptek a gyerekekkel. A Kelly Family egy double deckerrel járta az európai országokat, de olyan is volt, hogy hajón éltek.

Első lemezszerződésüket Németországban kapták, de 1980-ban Papa Kelly saját kiadót alapított. Az időközben felnövő idősebb gyereket közül néhányan elhagyták a zenekart, hogy rendes polgári foglalkozás után nézzenek, Barbara-Ann pedig 1982-ben meghalt mellrákban. A Kelly Family azonban nem szűnt meg működni, sőt. Ezután jöttek az igazán nagy sikerek. Az An Angelt is tartalmazó 1994-es Over the Hump lemez olyan népszerű lett, hogy még Kínában is több tízezer ember előtt játszottak. 2002-ben Papa Kelly másodjára is stroke-ot kapott és meghalt, a gyerekek pedig szétszóródtak a világban.

Többen szólólemezeket adtak ki, vagy más módon maradtak a szórakoztatóiparban, de olyanok is vannak, akik visszavonultan élnek. A rajongók leginkább Paddy, azaz Michael Patrick Kelly pályaváltását szenvedték meg, aki nemcsak levágatta a haját, de feladva szólókarrierjét 2004-ben bevonult egy franciaországi kolostorba, ahol a John Paul Mary atya nevet vette fel. Habár egyszer bejelentette a visszavonulását, később mégis rögzített új dalokat, és a médiaszerepléstől sem zárkózott el. 2010-ben pedig a kolostort is elhagyta, és újra teljes gőzzel beindította szólókarrierjét.

A Kelly Family a legnagyobb sikereit a Benelux államokban, Lengyelországban, Spanyolországban, Portugáliában és mindenekelőtt Németországban aratta, számos toplistás slágerrel. Nem csoda, ha 2007-es és idei visszatérésükkor is a német közönséget célozták meg. Márciusban megjelent új albumukkal, a We've Got Love-val számos koncertet adnak az országban. Ezen Kathy, John, Jimmy, Joey, Patricia és Angelo régi számokat dolgoztak fel, de új dalok is hallhatóak rajta.

Rednex

A country és bluegrass hangzást az eurodance-szel sajátosan vegyítő svéd banda szintén máig aktív, de az összes híres számuk egy albumhoz köthető, ráadásul az eredeti tagok már régen lecserélődtek a zenekarban.

A Rednex egy sajátosan kilencvenes évekbeli képződmény, amelyet svéd producerek találták ki, akik azt gondolták, hogy jó ötlet lenne pop és dance elemeket ötvözni az amerikai folkzenei hagyományokkal. A név ennek megfelelően a déli fehér vidékieket pejoratívan jelölő redneck kifejezés szándékos félreírásából jött. A számításuk bejött: a zenekar első sikerét egy folkdal, a Cotton-Eyed Joe dance-es felturbózásával aratta 1994-ben, amely Cotton Eye Joe címen, egyetlen Rednex-számként még Amerikában is toplistás sláger lett.

Utána folyamatos tagcserék jellemezték a zenekart, amelyből a női tagot, Annika Ljungberget (Mary Joe-t) ki is rúgták, illetve lecserélték más énekesnőkre. 2006-ban aztán visszatért, és a kezébe vette az irányítást, ami egy skandináv visszatérő turnét eredményezett. A zenekar tagjai és a menedzserek közti jogi vita újra Ljungberg kirúgását eredményezte, a 2010-es években pedig azzal oldották meg a tagproblémát, hogy a Rednex egyfajta show-műsorként működött tovább, amelyben három férfi és egy női énekes szerepel, folyamatosan váltva egymást több mint egy tucat kiválasztott zenész közül. A show-műsoros ötlettel egyébként már 2000-ben is előállt Patrick Edenberg producer, de akkor tiltakoztak a tagok az ellen, hogy haknizenekarrá degradálják a Rednexet. Erre az egész akkori felállást lecserélték.

A számos vitából adódik, hogy a Rednexnek összesen három albuma jelent meg, de ezek közül csak az első, Sex & Violins-on hallható az eredeti felállás. A Rednex mára egyértelműen retrózenekar, ilyen minőségükben Magyarországon is rendszeresen megfordulnak több más, az eurodance irányzathoz sorolt bandához hasonlóan.