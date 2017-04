Európai döntőbe táncolták magukat a Herman Ottó Múzeum dolgozói

Az Egyesült Államokból évekkel ezelőtt indult el a Museum Dance Off nevű verseny, amelynek célja, hogy megmutassa a világ múzeumainak könnyedebb, vidámabb oldalát. A múzeumi dolgozók egy-egy zenés videóklipben igyekeznek betáncolni magukat a nagyközönség szívébe. Idén a miskolci Herman Ottó Múzeum is elkészítette pályaművét, amelyet – Közép-, illetve Kelet-Európa képviseletében először és egyetlenként – adtak be, és klipjükkel az európai döntőbe jutottak.