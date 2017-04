Nagyon jó hírt kapott a Virtuózok tehetsége

Rácz Robertó továbbjutott a Virtuózokban, aztán megtudta, hogy a világ egyik legfelkapottabb zenei egyetemén tanulhat tovább.

Rácz Robertót egyszerre két olyan öröm érte, melyeket egyenként is nehéz feldolgozni. A fiú a nagyok korcsoportjában mutatkozott be a Duna TV-ben a Virtuózok színpadán - az azonnali továbbjutást jelentő hegedűt a zenetörténésztől és zsűritagtól, Batta Andrástól kapta. A másik óriási öröm nem sokkal azután érte, hogy továbbjutott. Még fel sem tudta dolgozni, hogy ott lehet az elődöntőben, amikior kiderült, felvették a világ egyik leghíresebb zenei egyetemére, a Bécsi Zenei és Képzőművészeti Egyetemre.

"Nagyon boldog vagyok, egyszerre két vágyam is teljesült" -mondta az Origonak Robertó.

"Annyit tudok, hogy 65-en felvételiztünk, és benne voltam az első hétben, akiket rögtön felvettek. Nagyon büszke vagyok, mert ez egy nagyon híres zenei egyetem. Ide rengetegen jelentkeznek a világ minden tájáról. Érkezett jelentkező Ázsiából, Franciaországból, Németországból is. Csak egy bánatom van, hogy most vissza kell menjek Oroszországba tanulni, és a szüleimet újból csak júniusban láthatom."

Robertó jelenleg még Oroszországban tanul, de nemsokára találkozhat szüleivel, akik Bécsben dolgoznak, hogy anyagilag segíthessék. Alig várja, hogy nyár legyen, hiszen ha befejezi a tanulást Oroszországban, akkor már nem csak az interneten tarthatja szüleivel a kapcsolatot. Édesanyja is nehezen viseli a nagy távolságot, minden nap várja a híreket felőle. Ha csak teheti, a Virtuózok Facebook, és internetes oldalán figyeli a fiával, és a produkcióval kapcsolatos híreket.