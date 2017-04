Az Oscar-díjas Jamie Foxx Magyarországon forgatja a Robin Hood című filmet. Amint a Bors beszámolt róla, a világsztárnak nemhogy allűrjei nincsenek, kifejezetten közvetlen és barátságos. Egyik este, vacsora közben például annyira megtetszett neki Rakonczai Imre zongorajátéka, hogy felvetette: szívesen csatlakozna a magyar zenészhez egy szám erejéig.

Rakonczai Imre a saját közösségi oldalán osztotta meg azt a videót, ahol a Jamie Foxxszal közösen előadott duettjük hallható: a világhírű színész a legendás Frank Sinatra-számot, a My Way-t énekelte el a zenész zongorakíséretével és közreműködésével.

Rakonczai Imre éppen az egyik népszerű budapesti bisztróban tartotta szokásos zongoraestjét, amikor váratlan vendégfellépőt kapott a Miami Vice, a Dreamgirls vagy a Ray Oscar-díjas főszereplőjének személyében.

"Őszintén, nem is tudtam, hogy ott van. Amikor elkezdtem játszani, a hely tulajdonosa szólt, hogy Jamie Foxx is ott vacsorázik és szívesen elénekelne velem egy dalt – mondta a Borsnak a zongorista-zeneszerző. – Odamentem hozzá, bemutatkoztunk, aztán elmondta, mennyire jól érzi itt magát, és ha netán úgy adódna, örömmel énekelne velem. (...) Végül a My Way-t választottuk, mert nagyon szereti Sinatrát."

A hollywoodi filmsztár és Rakonczai Imre négyperces közös előadását nagy tapssal jutalmazta a jelen lévő közönség.

"Jamie annyira boldog volt, hogy magához ölelt, meg a mikrofonba is bemondta, hogy Imre. Fogalmam sincs, honnan tudhatta a nevemet. Egyébként muzikális ember, nagyon jól énekelt, meg jó hangja van" - tette hozzá a zenész.