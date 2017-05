A The Chainsmokers is fellép idén a Szigeten

Az augusztus 9. és 16. között zajló Sziget Fesztiválon fellép az a duó is, akik az elmúlt évek egyik legnagyobb sikertörténetét tudhatják maguk mögött. A szervezők bejelentették, hogy a The Chainsmokers is a Szigetre tart.

A formáció áprilisban megjelent debütáló albuma 62 országban nyitott a listák első helyén, további 17 országban pedig a Top 5-ben.

De 2014-es #Selfie című kislemezük óta az amerikai EDM-pop duó nyert egy Grammy- és egy American Music-díjat is. Closer című számuk közelít a másfél milliárd megtekintéshez, és a februárban megjelent Something Just Like This, amelyet a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal közösen jegyeznek, szintén előkelő helyen áll az idei slágerek között.

A The Chainsmokers tehát az elektronikus-popzenei élet egyik legfontosabb szereplőjének számít. A Szigetre több mint 40 állomásos turnéjuk keretében érkeznek.