Nem ígér, de sejtet a Soundgarden énekese

A Temple of the Dog tagjai akár egy új lemezre is készen állnak. Legalábbis ezt mondta a supergroup - egyébként pedig a soundgarden - énekese, Chris Cornell.

Tavaly állt össze egy amerikai miniturnéra a Temple of the Dog, a '90-es évek grunge supergroupja. A 2016-os összeállás oka

a banda egyetlen albumának 25. évfordulója volt.

A Temple of the Dog című lemez 1991-ben jelent meg, ezzel indult turnézni tavaly ősszel az együttes. A fellépések visszhangja nagyon jó volt, éppen ezért nyilatkozott pozitívan a jövőt illetően az énekes, Chris Cornell.

A Den of Geeknek azt mondta a turnéról, hogy „óriási élmény volt, és a tagok éreznek erőt magukban arra is, hogy újra csináljanak valamit. Az egyetlen akadály, ahogy eddig is, csupán annyi, hogy mindenki baromi elfoglalt. Így nagyjából két évre előre kell tervezni, ami azért nem könnyű. De

már az is valami, hogy egyértelműen akarunk csinálni valamit.

Függetlenül attól, hogy az akár új számokról vagy még több, akár Amerikán kívüli fellépésről szólna. Ebbe még nem mentünk bele, nem tudom, mi lesz. De mindenki akarja valahogy.” Itt van a tavalyi sorozat egyik, philadelphiai koncertjének teljes felvétele: