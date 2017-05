1200 program Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválján

Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválja, a 27. Művészetek Völgye közel 1200 programmal és produkcióval várja idén a völgylakókat Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. Július 21. és 30. között koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, közösségi programok, interaktív játékok, régi és új udvarok műsorai szórakoztatják a látogatókat. A legnevesebb magyar előadók mellett az idei fesztivál kínálatának különlegessége a világhírű francia Nouvelle Vague, a Deluxe és az amerikai Pink Martini fellépése.

A Duda Éva Társulat gólyalábas, újcirkuszi jellegű produkciójával indult az idei Művészetek Völgyének sajtótájékoztatója a Jurányi Házban, ahol a programok ismertetésén túl a Völgy hangulatából is ízelítőt adtak az újságíróknak. A Duda Éva Társulat tagjainak két műsorszámán kívül megelőlegezte az idei fesztivál programjainak színvonalát Palya Bea, aki Szavak nélküli című szerzeményét adta elő illetve Psyché bőrébe is belebújt, valamint Földes László Hobo, aki József Attila Levegőt! című versét szavalta el.

Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye program- és marketingigazgatója azt mondta: azzal együtt, hogy programkínálatuk évről évre bővül, és az elővételes jegyeladások száma már most duplája a tavalyinak, a szervezők egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy a fesztivált továbbra is emberléptékűnek őrizzék meg, és elérjék, hogy egyformán megtalálja a számítását az, aki egy nyugalmas sétára, mint aki a nagyszínpad előtt összegyűlő tömegbe vágyik: „Ezért is húztuk szét térben a fesztivál helyszínét: idén összesen 27 programhelyszínen és további 40 kisebb helyszínen, három településen, közel 1200 programmal várjuk a látogatókat" - mondta.

A MOL Nagyon Balaton Panoráma Színpadon az idei év külföldi sztárvendégei, a Pink Martini, a Nouvelle Vague és a Deluxe mellett olyan ismert és népszerű előadók lépnek fel, mint Fábián Juli & Zoohacker, a 30Y, a Hiperkarma, az Anna and the Barbies, a Quimby, az Irie Maffia, a Kiscsillag, a Csík zenekar, Palya Bea, Péterfy Bori & Loveband, Hobo, a Vad Fruttik, a Magashegyi Underground, Szabó Balázs Bandája, az Ivan and the Parazol, a Pál Utcai Fiúk és a Budapest Bár.

A Cseh Tamás Program jóvoltából megvalósuló Elevenkertben pedig többek között a Belau, a Pluto, az Antonia Vai Band, Petruska, The Couple, Müller Péter Sziámi AndFriends és a Kistehén is koncertezik, valamint hallható lesz az Ági 60: Kontroll Csoport műsor is.

A Fidelio támogatásában megvalósuló Színház Színpadon a Katona József Színház, az Újszínház, az Orlai Produkció, a Tünet Együttes, a Jurányi Ház és a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásai lesznek láthatóak. A Momentán Társulat az idén is saját udvarral jelentkezik, ahol idén Ganxsta Zolee, Kepes András és Dolák-Saly Róbert is várja a játszani vágyókat.

A Kaláka Versudvar és a Tilos Rádió udvara már több éves történetre tekintenek vissza, és idén is nyitva állnak majd a látogatók előtt. Harcsa Veronikának sem először működik majd a Művészetek Völgyében udvara, ahol reggel a jógáé, esténként pedig a magyar jazz legnevesebb képviselőié, külföldi sztárvendégeké és izgalmas dj-ké lesz a főszerep. Itt találkozhat a közönség Gyémánt Bálinttal, a Dés András Trióval és a Modern Art Orchestrával is. Szirtes Edina Mókus udvarában pedig a Maladype Színház előadásai is helyet kapnak majd.

A Szimpla Lemming Udvarban azoknak a zenekaroknak lesz a „gyűjtőhelye", amelyek a Szimpla zenei életében meghatározóak. A Gástya-árok pedig Kőbánya Önkormányzatának köszönhetően népesül be, mert a Kőbányai Zenei Stúdióval közösen létrehozott színpadukon fiatal tehetségek és rocklegendák egyaránt fellépnek.

Taliándörögdön a Nemzeti Szín-Téren mutatják be a Nemzeti Színház egyes előadásait, mellettük pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be produkcióikkal az SZFE Globe Shakespeare színházára hajazó, különleges terében. Aki viszont magyar filmcsemegékre vágyik, az a Magyar Nemzeti Filmarchívum válogatásából szemezgethet.

A Kocsor Házba költöző Fonó Udvar a budapesti Fonó népzenei és világzenei kínálatát viszi el a Völgybe, olyan fellépőkkel, mint Ferenczi György, Kollár-Kelemencz László, a Cimbaliband, a Sena Band, a Kerekes Band és a PASO. A Folk udvarban a népzene, a néptánc és a kézműves-hagyomány kap teret, a Muharay-udvar valamint az Etno Ligetben a Néprajzi Múzeum is várja a látogatókat, Jancsi Bácsi udvarán keresztül pedig az autentikus cigány tánc, zene és lovári nyelvtanfolyam is előkelő helyet foglal el a programban. A Balaton-felvidék termelőinek és kézműveseinek kínálatát az Éltető Völgyben találhatják majd meg a vendégek.

A klasszikus zenei és az operához kapcsolódó programok helyszíne a vigántpetendi Papageno Klasszik, valamint a kapolcsi római katolikus templom lesznek, ahol neves hazai és külföldi előadók mellett a Virtuózok fiatal tehetségei is fellépnek.

A Művészetek Völgye rendezvényeinek felsorolása erősen hiányos volna, ha az irodalmi programok nem szerepelnének a listán: a Magyar Írószövetség programjaira a kapolcsi Lilla Malomban kerül sor, Hobo saját klubja pedig Pilinszky-esttel, Faludy-esttel, József Attila-esttel, Ady-nappal és Viszockij-nappal is várja az irodalomszeretőket.

Újdonságnak számít az idei fesztiválon, hogy a vigántpetendi Cirque Du Tókert sátorban az újcirkusz elemei és a kortárs táncelőadások is megjelennek, továbbá szintén az idei év sajátossága, hogy a reformáció 500. évfordulójának alkalmából Taliándörögdön a Református Udvarban és a Tarisznya Evangélikus Udvarban is készülnek programokkal, filmklubbal és interaktív népihangszer-bemutatóval.

Szintén idei fejlemény, hogy a Kutyabarát.hu programjainak jóvoltából a Művészetek Völgye külön hangsúlyt fektet a kutyával érkező vendégekre is, de gondoltak azokra is, akik a programkínálat láttán a bőség zavarával küzdenek: egy kérdőív kitöltése után személyre szabott programajánlót kaphatnak, akik részt vesznek ebben az idén indított játékban.

Oszkó-Jakab Natália – a teljesség igénye nélkül – a Concerto Budapest, a Szent Efrém Férfikar, az Óbudai Danubia Zenekar, Rákász Gergely, Illényi Katica és Sebestyén Márta fellépését is kiemelte az idei kínálatból.

A Művészetek Völgyének 10 napja Magyarország kulturális élete zanzásítva" – fogalmazott a program- és marketingigazgató. Az élményhez pedig szervesen hozzátartozik, hogy a szervezők a kisgyerekes családokra is gondoltak: a fesztivál programfüzetében külön bontásban szerepelnek a Gyermekvölgy programjai, ahol társasjátékokkal, népzenei- és irodalmi játékokkal is készülnek a gyerekeknek. De lesz a fesztiválon kispályás labdarúgótorna és félmaraton, lesznek a Lemanguria Kreatív Mozgásudvarban a testtudatosságot a fókuszba helyező programok, Vigántpetenden és Kapolcson pedig ingyenesen látogatható kiállítások: többek között a HelloWood faluja vagy az Art Moments fotókiállítása.

A Művészetek Völgye szervezői pedig idén is törekednek arra, hogy hangsúlyozzák a fenntarthatóság fontosságát. A fesztivál alatt ezúttal is szelektíven gyűjtik a hulladékot, az Oszkárral való együttműködés keretében telekocsi-szolgáltatást lehet igénybe venni, és Völgykarszalaggal a fesztiválozók ingyenesen utazhatnak a települések között közlekedő Csigabuszon. A Veszprém Megyei Vöröskereszttel közösen idén is lesz véradás: aki a helyszínen vért ad, napijegyet kap. Tavaly összesen 3375 liter vért adtak a völgylakók.

A fesztivál programjait ismertető sajtóeseményen Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára azt is bejelentette, hogy a kulturális jelentőségét 27. éve minden szempontból bizonyító Művészetek Völgye az Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért díját is elnyerte. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, milyen fontosnak tartják, hogy a magyarországi fesztiválélet ne kizárólag Budapest-központú legyen, hanem vidéken is legyen minél több összművészeti, színházi, kézműves- vagy népművészeti rendezvény. A Művészetek Völgye a hazai fesztiválkínálat egyik legértékesebb eseménye; egyedi programkínálatával kiemelten járul hozzá a kulturális programok népszerűsítéséhez. Idén 60 millió forinttal támogatja a kulturális kormányzat a fesztivált"- mondta Závogyán Magdolna.

Oszkó-Jakab Natália arra is felhívta a figyelmet, hogy az érdeklődőknek minél előbb érdemes összeállítania azon programok listáját, amelyekre különösen kíváncsiak a fesztivál programjából. Ehhez a nyomtatott programfüzeten kívül a Művészetek Völgye mobilalkalmazása, honlapja és facebook-oldala is nyújt segítséget.