Így kell húzni milliók agyát, ha az ember világhírű rocksztár

Már pár hete ott díszeleg egy sejtelmes felirat Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének honlapján. Az optimista zeppelinesek persze újra összeállásban bíznak.

Robert Plant, az egykori Led Zeppelin frontembere rejtélyes üzenetett tett közzé pár hete saját honlapján. A menü teljesen eltűnt, semerre nem lehet eljutni a főoldalról, ami

egy nagy fekete háttér,

rajta pedig az áll fehér betűkkel, hogy „any time now...” Ez nagyjából annyit jelent, hogy 'mostantól bármikor'. Teljesen természetes, hogy a Zeppelin-rajongók fantáziáját beindította a rövid mondat, pedig lehet, hogy csak arról van szó, hogy bármikor kijöhet Plant új -, 2012 óta létező - zenekarának, a Sensational Space Shiftersnek az új lemeze.

A Led Zeppelin 1980-ig, a dobos John Bonham haláláig működött aktívan. Azóta mindössze háromszor állt össze valamilyen formában a zenekar. Utoljára 2007-ben játszottak egykori kiadójuk, az Atlantic Records alapítójának emlékére. Akkor John Bonham fia, Jason ült a dobok mögött. A Led Zeppelin aktív rajongói bázisának méretére abból is lehet következtetni, hogy arra a londoni koncertre

több mint 20 millióan próbáltak jegyet venni 10 évvel ezelőtt.

(Érdekesség, hogy az együttesnek ehhez képest „csak” 13 millió követője van a Facebookon - persze arra is kell gondolni, hogy az együttest már az 1968-as indulása óta sokan kedvelték, és ezek az emberek nem feltétlenül csüngenek a közösségi oldalakon.)

Az újraösszeállósdinak egyébként eddig mindig Robert Plant volt a legnagyobb ellenlábasa a zenekaron belül. Legutóbb 2014-ben kelt ki egy nyilatkozatában. Azt mondta, hogy ”megint ugyanazzal a sz*rral jöttök”. Hozzátette azt is, hogy

ő nem egy zenegép, vagy annak a része.

Ezzel együtt még mindig nyitott a kérdés, hogy mit is akar üzenni a honlapjára kitett szöveggel. Valóban csupán arról lenne szó, hogy új dizájnt kap az oldala, és amúgy is lassan jön az új lemeze? Ki tudja. Mindenesetre azzal is tisztában lehet, hogy komoly fejfájást okozhat ezzel sokmillió embernek, akiknek viszont azzal kell tisztában lenniük, hogy Robert Plant ezt megteheti. Pontosabban: miért ne tehetné meg? Miért ne reklámozhatná a saját lemezét akármilyen sejtelmes üzenetekkel? Végül is nem a Led Zeppelin oldalára tette fel. És még valami, ami tovább bonyolíthatja a helyzetet:

jövőre lesz 50 éves a Zeppelin...