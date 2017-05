Saját határait feszegeti a Brains

Keep Burning címmel jelenik meg a Brains legújabb, nyolcadik nagylemeze, amelyről a Living Large című dal az Origón hallható először. A zenekar énekese, MC Columbo szerint a Living Large egy lazítós dal, amely a fiatalokról szól, és "arról a lazaságról, amivel hozzá tudunk állni a világhoz a legnagyobb problémák mellett is".

A hangszeres zenét az drum and bass-szel vegyítő Brains elég kacskaringós úton jutott el oda, amilyennek most ismerhetjük. Mivel a zenekar az utóbbi években lett igazán népszerű, szinte hihetetlen, hogy már 1994 óta létezik. Igaz, akkor még deszkás punk zenét játszottak, és az akkori tagok közül már csak Endrei Dávid basszusgitáros van a zenekarban.

Első lemezüket 1997-ben, azaz húsz éve adták ki. Ez volt a Színek / Colors, amely még a Brains hardcore hőskorszakához tartozott az azt követő Semmi komoly / Nothing Serious és a Dunakanyar című albumokkal.

2006-ban kezdődött új időszámítás a Brainsben: akkor csatlakozott ugyanis a zenekarhoz az Irie Maffiában is közreműködő Kéri András, azaz MC Columbo. Az új énekessel a drum-n-bass, a hiphop és a ragga is beépült a Brains zenei világába.

A Brains kísérletező dalai egyre népszerűbbé váltak a hazai közönség körében. Sőt, tavaly a magyarországi klubbulik és a fesztiválfellépések mellett már Londonban is koncerteztek.

A 2015-ös Stand Firm után most megérkezett az új album, a Keep Burning is, amelynek címe MC Colombo szerint arra utal, hogy a zenekar minden eddiginél nagyobb lángon ég. „Hihetetlen energiákat kapunk a közönségünktől a koncerteken, amiket próbáltunk dalokban is közvetíteni" – mondja MC Columbo.

Arról is beszélt, hogy a közreműködőket tekintve is sokkal kísérletezőbb az új lemez. A Keep Burning-en hallható a Vad Fruttik frontembere, Likó Marcell és a Karmapolisszal együttműködő énekesnő, Szécsi Böbe is.

Büszkék vagyunk rá, hogy a magunk stílusában mindig úttörőek voltunk itthon – ezt most sem szerettük volna hanyagolni. A szövegek nagy része, ha átvitt értelemben is, de a lemez címe köré íródott" – mondta MC Columbo az új lemezről.

A gitáros Varga Norbert aka Jimbo szerint a céljuk az volt, hogy az album zenéje még a szokásosnál is változatosabb legyen úgy, hogy "a saját stílusunk határait csak feszegessük, ne lépjük át".

"Szokás szerint többféle zenei stílust ötvözünk az albumon: a keményebb, metálba hajló zúzós témák és a sodró drum and bass mellett helyet kapott pár könnyedebb hangvételű és magyar nyelvű szám is" - mondta a lemezről a billentyűs Lukács Levi. Arról is beszélt, hogy az előző lemezhez képest gitárcentrikus; koszosabb az alaphang, ami egy „élőbb", a koncertek hangulatát idéző hangzást ad a Keep Burning-nek.

Hogy ez az élőbb hangzás hogy hangzik élőben, kiderül a május 5-i lemezbemutató koncerten, a Budapest Parkban. A koncertek látványvilágára sokat adó Brains azt ígéri, hogy ebben tekintetben is új szintre lép a zenekar.

