Plácido Domingo 30 év után operában szerepel Magyarországon

A világhírű spanyol tenor is fellép a Plácido Domingo Classics elnevezésű nemzetközi fesztiválon, amelyet idén rendez meg először Pécs.

Ahogy az Origo is megírta, a Plácido Domingo Classics alapítását maga az operaénekes, Páva Zsolt pécsi polgármester, Mesterházy Gyula és Magonyi Andreas Zsolt társalapítók jelentették be április 6-án, New Yorkban.

Most az is kiderült, hogy a tiszteletére alapított fesztiválon maga a világhírű tenor is fellép. Plácido Domingo június 24-én Verdi Traviata-jában lép színpadra Giorgio Germont szerepében. Magonyi Andreas Zsolt a csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Plácido Domingo 30 év elteltével áll újra színpadra Magyarországon operai szerepben.

Domingo partnere Marina Rebeka szoprándíva lesz, aki első alkalommal látható Magyarországon. Az operát Eugene Kohn vezényli, közreműködik a Pannon Filharmonikusok. Az előadást Nagy Viktor rendezi, a látványért Csík György felelős.

A június 22-i nyitókoncerten a Metropolitan Opera művészei - Angel Blue szoprán, Jünpeng Vang bariton, Soloman Howard basszus - mellett Joshua Guerrero tenor és a Pécsi Balett szólistái lépnek színpadra Eugene Kohn vezényletével, a Pannon Filharmonikus Zenekar közreműködésével.

A záróeseményen, június 25-én a spanyol Antonio Gades együttes Carmen című produkciója látható, a rendezvény vendége ugyanis Spanyolország lesz.

Magonyi Andreas Zsolt elmondta, hogy évről évre meg szeretnék rendezi a fesztivált, elsősorban Magyarországon, de reményeik szerint más országokban is.

Páva Zsolt a nemzetközi fesztivál előzményeiről elmondta, hogy a Plácido Domingo alapította Operalia énekverseny 2009-ben olyan esemény volt a város életében, amely azóta is a kollektív emlékezet aktív része. Egy évre rá lett Pécs Európa kulturális fővárosa, amelynek fővédnökségét Plácido Domingo vállalta. "Öröm számunkra, hogy ez a kapcsolat tovább tud terebélyesedni, működni" - mondta Páva Zsolt.