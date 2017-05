Ebben a zenei irányzatban énekelnek leggyakrabban drogokról

Kiderült, hogy a drogok és a drogfogyasztás a countryzenében kerül elő leggyakrabban témaként. Átlagosan 1,6 alkalommal emlegettek valamilyen drogot a vizsgált dalokban, ezzel meglepő módon a country felülmúlta a sokkal "veszélyesebbnek" tartott rapzenét.

Érdekes tanulmányról számolt be a Rolling Stone magazin: abból a szempontból hasonlítottak össze különböző zenei stílust képviselő dalszövegeket, hogy hol emlegetik legtöbbször a drogokat. Az Addictions.com kutatói több mind egymillió dalt elemeztek, és arra jutottak, hogy a vizsgált nyolc zenei stílus közül a countryzenében kerülnek elő legtöbbször a drogok: dalonként átlagban 1,6 alkalommal, még a rap esetében ez a szám kevesebb mint 1 volt.

Az eredmény a tanulmány szerzőit is meglepte, hiszen arra számítottak, hogy a rap kerül majd az első helyre. A képet némiképp árnyalja, hogy a rádióadók által is játszott countryzenében más az arány, mint a mainstreamnek nem nevezhető előadók esetében, de nem igazolódott be az a sztereotípia, hogy a country ártalmatlanabb lenne, mint a rap vagy mondjuk a rock. Persze az is igaz, hogy a hiphop esetében néhány előadónál extrém sokszor jelennek meg a drogok.

A szerzők azt is elismerték, hogy néha gondban voltak azzal, hogy egyes kifejezéseket hogyan értelmezzenek. Az egyértelmű megnevezések mellett ugyanis a szlengben használatos szavakat és az utalásokat is figyelték, azonban ez utóbbi esetében sokszor nem világos, hogy mire gondolt az alkotó. A kutatók ezért alaposan elemezték a szövegkörnyezetet is.

Az is kiderült, hogy a countryzenészek leggyakrabban a marihuánáról énekelnek, amelyet a sorban a kokain és a speed követ.