Hallgassa meg a Republic új dalait!

Két évvel a többszörös platinalemezzé vált Rajzoljunk álmokat! után elkészült az új Republic-album, amely 14 friss szerzeményt tartalmaz: a Republic gondolatait magukról, a világról és mindarról, ami körülveszi őket. A május 4-én megjelent zenei anyag egyenes folytatása az azt megelőzőnek, és emellett megtartja az együttes gyökereit is. A magát "lakossági beatzenekarként" aposztrofáló csapat ismét hozza a rájuk jellemző pop-folk-rockos hangzást – mindez pedig most teljes egészében az Origón érhető el.

Két év kellett a zenekar tagjainak ahhoz, hogy elkészüljenek az új albummal.

"A közönség motivál bennünket – mondta Boros Csaba, az együttes énekes-basszusgitárosa. – Az, hogy sokan vannak, akik kíváncsiak ránk, az, hogy jó formában vagyunk, és még mindig két, két és fél órás koncerteket adunk, örömmel. Szeretjük a koncerthangulatot és a közönségünket. Amíg van mondanivalónk, addig vagyunk. A kifejezés vágya mindig inspirál bennünket."

Az albumon a zenekar ezúttal is együtt dolgozott "házi szövegírójukkal", Wéber Ferenccel, aki Cipő egyik legjobb barátja, gondolatainak nagy értője is volt. De nem csak ő írt szövegeket: egy dal erejéig Gerendás Péter és Gulyás Ferenc, egykori Nox-tag is közreműködött – Ha igaz lenne című dala a népies vonalat képviseli. Érdekesség, hogy ezt a számot Boros Csaba duettben énekli Bagossy Norberttel, a Nagyszínpad-döntős Bagossy Brothers Company frontemberével, és a zenekar tangóharmonikása, Kozma Zsombor is szerepel benne.

A zenekar minden tagja – Boros Csaba, Patai Tamás, Nagy László Attila és Halász Gábor – részt vett az album megalkotásában szerzőként is.

Két számnak Patai Tamás szólógitáros szerezte a szövegét: Ketten a világ közepén című szerzeménye a rock'n'rollos, rockos világot erősíti. Az együttes dobosa, Nagy László Attila is írt dalt Wéber Ferenccel közösen, amelynek az az egyik különlegessége, hogy Halász Gábor, a Republic gitárosa énekli el.

A Kimondom a neved első, címadó dalának születésére így emlékezik vissza a zenekar énekes-basszusgitárosa, Boros Csaba: "A gyerekeim valahogyan mindig belekavarodnak az alkotás folyamatába. A Kimondom a neved a dalok közül az utolsók egyikeként született meg. Eredetileg egy lírai nótának készült, Wéber Ferenc szövegével. Megírtuk, de aztán el is feledkeztünk róla.

Ha Ákos fiam egyszer csak nem kezdi el dúdolni a konyhában, akkor nem is kerül fel erre az albumra.

Mindenesetre így előkerült, a zenésztársaim meg rábeszéltek, hogy csináljunk ebből egy beatnótát."

A történet azonban itt nem ér véget. Valójában a lemez zárótrackje, a Kinél van most a szivárvány is ugyanez a dal, csak éppen vonósnégyes és zongora kíséretével, akusztikusan megszólaltatva. Így stílusosan az album utolsóként elhangzott mondata is az, hogy: „Kimondom a neved".

"A címadó dal lírája Wéber Ferenc barátunktól származik, a refrénben az én sugallatom is benne van – mondta erről Boros Csaba. – A Mert álmodni szép és a Nyakig a sárban is az én szövegem: „...Csak szépen és bátran, egyenruhában Üldögélünk együtt nyakig a sárban. Van, akinek tetszik, hogy élek, Van, akinek úgy tetszik, ha félek! Van, aki parancsra vár, van, aki meg lőne már, ugye milyen egyszerű ez az élet...!"

A szövegek tehát ezúttal is túlmutatnak a puszta szórakoztatáson, és komoly üzenetet hordoznak:

"Beatzenekarnak tartjuk magunkat – mondja Boros Csaba. - Egy beatzenekarnak márpedig nem az a feladata, hogy érdektelen slágereket gyártson, hanem az, hogy valódi gondolatokat, tartalmat adjon a közönségnek, akár zeneileg, akár szövegileg. Ez egy csodálatos adomány számunkra! Az Ez az élet például az elbulvárosodott világ értékhiányosságát fejtegeti."

A Kimondom a neved május 4-étől a MOL üzemanyagtöltő állomások shopjaiban érhető el, most pedig itt, az Origón is.