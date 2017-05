Megint agyvérzést kapott Lerch István

Jó úton haladt Lerch István rehabilitációja, azonban tavasszal újabb agyvérzést kapott, amely teljesen visszavetette a gyógyulásban.

Ahogy az Origo is megírta, a V'Moto-Rock zenekar billentyűse januárban lett rosszul, azonnal kórházba kellett szállítani. Most unokatestvére árult el részleteket a Blikknek az azóta is kórházban kezelt Lerch Istvánról.

"Januári agyvérzését követően március elején már önállóan evett, tudta nyomkodni a telefon képernyőjét, zenét hallgatott és – bár beszélni akkor sem tudott – kommunikált velünk" – mondta Kassai György.

Lerch István azonban tavasszal újabb agyvérzést kapott, így a rehabilitációt teljesen elölről kell kezdeni. Reagál ugyan a külvilágra, de azon kívül, hogy dallamokat dúdol, nem tud kommunikálni. Ráadásul kapott egy kórházi fertőzést is, hetekig antibiotikumos kezelésre szorult" – mondta Kassai.

Unokatestvére azt szeretné, ha egy vidéki kórházban ápolnák tovább a zenészt, Lerch Istvánnak ugyanis állandó ellátásra van szüksége. Ezt viszont Kassai szerint nem tudják biztosítani neki abban a négyágyas kórteremben, ahol most fekszik, mert nincs elég nővér.

Kassai elmondta, hogy tudnák is fogadni Lerch Istvánt vidéki kórházakban, viszont nehézséget okoz, hogy akkor a család és a barátok nem tudnák rendszeresen látogatni a zenészt.