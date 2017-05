Az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó előkészületeiről, a legfontosabb változásokról, újdonságokról, a versenyelőadásokról és a kísérőprogramokról árultak ma el újabb részleteket a szervezők, tulajdonosok, támogatók, szakmai felelősök, munkatársak és válogatók. A POSZT díszvendége 2017-ben Halász Judit lesz.

A 2017-es POSZT versenyprogramjába válogatott előadások listája és a kiegészítő programok egy része már egy ideje nyilvános – hétfői sajtótájékoztatójukon azokba az újdonságokba avatták be a közönséget a POSZT szervezői, amelyeket most, kerek egy hónappal a színházi találkozó kezdete előtt tudni lehet és érdemes az előkészületekről.

POSZT 2017 A 17. Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába a két válogató, Árkosi Árpád rendező és Kovács Dezső kritikus 7 nagyszínpadi és 7 kamara előadást választott be, amelyeket 2017. június 8. és 17. között a Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínpadán, Kamaraszínházában, illetve egy előadás esetében a pécsi EXPO Centerben láthatnak a nézők. A versenyelőadások másnapján zajló szakmai beszélgetéseken és a közönségtalálkozókon a verseny- és a fesztiválprogram előadásainak alkotóival és szereplőivel találkozhatnak az érdeklődők. A látogatók exkluzív betekintést nyerhetnek az előadások kulisszái mögé a minden eddiginél több portrébeszélgetés és közönségtalálkozó során, amelyeket a Széchenyi- és a Színház téren, valamint a belvárosi kávézókban rendeznek meg.

Idén a versennyel párhuzamosan zajló fesztivál programjai visszaköltöznek Pécs belvárosába. A POSZT 2017-ben új játszóhelyekkel, színházi előadásokkal, performanszokkal, szakmai programokkal, színészzenekarokkal és koncertekkel várja a látogatókat a Széchenyi, a Színház, és a Dóm téren. A Művészetek és Irodalom Házában további programokkal, kiállításokkal és könyvbemutatóval készülnek a szervezők, „A POSZT bemutatja" programsorozat előadásait pedig Európa egyik legtökéletesebb akusztikájú hangversenytermében, a Kodály Központban rendezik meg.

Ezúttal is lesz POSZTOLJ! Tehetségkutató-verseny, amelynek legjobbjai fellépési lehetőséget kapnak a POSZT Fesztiválon. A Nyílt Fórum egész éves drámapályázatának több száz pályázója közül a három forduló után a döntőbe bejutó legjobbak drámái először az idei POSZT-on tekinthetőek majd meg szcenírozott formában, felolvasószínházi előadásként. Ezekre az előadásokra a belépés ingyenes.

A fesztiválkavalkádot utca-, báb- valamint táncszínházi előadások és performanszok színesítik a belvárosban. Az Oroszlán-emléknap keretein belül Pécs utcáin kaszkadőrök hajmeresztő mutatványai várják a nézőket. A Széchenyi téren megrendezett plakátkiállítás pedig több mint 400 plakátjával, így a színházi évad teljes keresztmetszetével várja az érdeklődőket. A 17. Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába a két válogató, Árkosi Árpád rendező és Kovács Dezső kritikus 7 nagyszínpadi és 7 kamara előadást választott be, amelyeket 2017. június 8. és 17. között a Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínpadán, Kamaraszínházában, illetve egy előadás esetében a pécsi EXPO Centerben láthatnak a nézők. A versenyelőadások másnapján zajló szakmai beszélgetéseken és a közönségtalálkozókon a verseny- és a fesztiválprogram előadásainak alkotóival és szereplőivel találkozhatnak az érdeklődők. A látogatók exkluzív betekintést nyerhetnek az előadások kulisszái mögé a minden eddiginél több portrébeszélgetés és közönségtalálkozó során, amelyeket a Széchenyi- és a Színház téren, valamint a belvárosi kávézókban rendeznek meg.Idén a versennyel párhuzamosan zajló fesztivál programjai visszaköltöznek Pécs belvárosába. A POSZT 2017-ben új játszóhelyekkel, színházi előadásokkal, performanszokkal, szakmai programokkal, színészzenekarokkal és koncertekkel várja a látogatókat a Széchenyi, a Színház, és a Dóm téren. A Művészetek és Irodalom Házában további programokkal, kiállításokkal és könyvbemutatóval készülnek a szervezők, „A POSZT bemutatja" programsorozat előadásait pedig Európa egyik legtökéletesebb akusztikájú hangversenytermében, a Kodály Központban rendezik meg.Ezúttal is lesz POSZTOLJ! Tehetségkutató-verseny, amelynek legjobbjai fellépési lehetőséget kapnak a POSZT Fesztiválon. A Nyílt Fórum egész éves drámapályázatának több száz pályázója közül a három forduló után a döntőbe bejutó legjobbak drámái először az idei POSZT-on tekinthetőek majd meg szcenírozott formában, felolvasószínházi előadásként. Ezekre az előadásokra a belépés ingyenes.A fesztiválkavalkádot utca-, báb- valamint táncszínházi előadások és performanszok színesítik a belvárosban. Az Oroszlán-emléknap keretein belül Pécs utcáin kaszkadőrök hajmeresztő mutatványai várják a nézőket. A Széchenyi téren megrendezett plakátkiállítás pedig több mint 400 plakátjával, így a színházi évad teljes keresztmetszetével várja az érdeklődőket. A családi hétvégén ingyenes ifjúsági- és gyerekprogramokkal; interaktív játszóházzal, logikai- és társasjátékokkal, szórakoztató, hagyományos, modern, készségfejlesztő és aktivizáló programokkal várják a különböző korosztályok képviselőit. Június 9-én és 10-én a POSZT-on rendezik meg a huszonhatodik évébe lépő Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivált is.

Hoppál Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára Magyarország legnívósabb és legrangosabb színházi seregszemléjének nevezte a POSZT-ot, és elsősorban azt emelte ki, amit később az utána felszólalók – többek között Térey János író, költő, drámaíró, a 2018-as POSZT egyik válogatója is – megerősítettek: az esemény létrejöttéért az előző évi találkozó zárónapjától kezdve közösen, egyetértésben, az alapértékekben megállapodva küzdenek a szereplők, hogy a szakma igényeinek és a közönség elvárásainak megfeleljenek. Az államtitkár elmondta, hogy a POSZT 2016-os megújulása teljesítette a vele szemben támasztott elvárásokat, és az esemény megőrizte addigi magas színvonalát. A versenyprogram melletti két másik pillér, A POSZT bemutatja rendezvénysorozat és a POSZT Fesztivál kapcsán kiemelte, hogy ezeknek keretében is sok ínyencséggel találkozhat a színházszerető közönség. Hoppál Péter azt is hangsúlyozta, hogy a POSZT workshopjai és szakmai beszélgetései pedig a nézetkülönbségek ütközésének szakmai terepei lehetnek, ahol nagyon is van helye szakmai vitának, hiszen, mint mondta, éppen a párbeszédben maradás a POSZT egyik alapértéke".

A Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság pontosan azonos részesedéssel rendelkeznek a POSZF Nonprofit KFT-ben, így a POSZT immár a két társaság és Pécs Önkormányzatának együttműködésével valósul meg évről évre. Keszég László, a Magyar Színházi Társaság elnöke úgy fogalmazott, hogy a POSZT „mindig is egy fantasztikus és nagyszerű ötlet volt, amit a szakma többsége szeretett, bizonyos elvek és szabályok azonban nem voltak papírra átültetve". Mint mondta mostanra, a POSZT Szakmai Tanácsadó Testületének több mint egyéves munkája nyomán megszületett ez az idáig hiányzó dokumentum, az innentől kezdve hosszú távon használható szabálytár. Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára megjegyezte: ahhoz, hogy a fesztiváldömpingből ki tudjon tűnni egy rendezvény, olyan szakmai és formai megújulásra van szükség, mint amilyenen a POSZT tavaly keresztülment, ahogyan kinézetében és ízlésében is megújult. Szabó László ennek a tényezőnek a fontosságához kapcsolódóan azt is elmondta, hogy minden évben megrendezett Színházat vegyenek! című színházmarketing-konferenciájuk keretében idén hat, kifejezetten színházmarketinghez kötődő kategóriában fognak díjakat átadni, és jutalmazzák az évad legjobb színházi plakátját, nyomtatott kiadványát, weboldalát, közösségi oldalát, sőt: színházi székét és színházi büféjét is.

Őri László, Pécs alpolgármestere szintén köszönetet mondott a POSZT Szakmai Tanácsadó Testületének a munkájáért, és elmondta: konstruktív légkörben, folyamatos párbeszédet folytatva, valódi szakmai kérdéseket megvitatva készítik elő az erősödő és megújuló POSZT-ot. Ennek az is része, hogy az előző év tanulságait levonva változtassanak is, ha kell. Így idén a fesztiválprogramok visszakerülnek Pécs belvárosába, és a Zsolnay-negyedben, a Kodály Központban ez alkalommal mindössze a gálaműsort tartják majd.

Hegedűs D. Géza, a POSZT Szakmai Tanácsadó Testületének elnöke részletesen is ismertette, hogyan zajlott a Magyar Attila ügyvezető, Szűcs Gábor fesztiváligazgató és Kővári Zsuzsanna produkciós igazgató részéről érkezett felkérés óta a testület munkája. A testület az éppen elfogadás alatt álló versenyszabályzat megalkotásán túl a zsűritagok és a válogatók személyére is tett javaslatot. Hegedűs D. Géza is hangsúlyozta, hogy a döntésekben mindig sikerült kompromisszumot találni, mert az összes érintett komoly felelősséget érez a színház életben tartásáért és megújításáért. A SZTT elnöke kapta azt a feladatot is, hogy ünnepélyesen bejelentse; az idei POSZT díszvendége Halász Judit lesz:

„Halász Judit az egyik legfantasztikusabb képviselője a magyar színházi életnek: egy komoly integráló személyiség, azt hiszem, talán Magyarországon a legismertebb színésznő. A legkisebb településtől a fővárosig bezárólag nincs olyan korosztály, aki ne ismerné az ő személyét, és ne tisztelné az ő fantasztikus művészetét. Köszönet és hála, hogy elvállalta a díszvendégséget, és büszkék vagyunk arra, hogy mintegy művészi és erkölcsi erejével ő fog őrködni a fesztivál ideje alatt" – mondta a Kossuth- és Prima Primissima-díjas színművésznőről Hegedűs D. Géza.

Halász Judit videóüzenetet küldött, amelyben mindenkit Pécsre invitált a színházi találkozóra, ahol „mediterrán hangulatban minden kívánsága teljesül majd" az oda látogatóknak, illetve elmondta, hogy többek között önálló Radnóti-estet ad, és közönségtalálkozón is részt vesz majd.

A POSZT Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai: Balázs Zoltán, Karsai György, Gemza Péter, Vidnyánszky Attila, Cseke Péter, Balogh Tibor, Rátóti Zoltán, Besenczi Árpád, Keszég László, Komáromi György, Stuber Andrea, Mácsai Pál, Máté Gábor, Szűcs Gábor, Őri László, Hegedűs D. Géza Balázs Zoltán, Karsai György, Gemza Péter, Vidnyánszky Attila, Cseke Péter, Balogh Tibor, Rátóti Zoltán, Besenczi Árpád, Keszég László, Komáromi György, Stuber Andrea, Mácsai Pál, Máté Gábor, Szűcs Gábor, Őri László, Hegedűs D. Géza



A tanítvány kérdezi a mestert: - Mester, sokáig kell még várnunk, hogy jóra forduljanak a dolgok? Mire a mester azt mondja: - Hát, ha várunk, akkor sokáig!"

Szűcs Gábor fesztiváligazgató ezzel a buddhista példázattal szemléltette, miért is szorgalmazta a POSZT megújítását. Hozzátette többek között, hogy tavaly a korábbihoz képest 30%-kal sikerült növelni a jegybevételt, illetve 2000 fővel több látogatót vonzott a POSZT. A fesztiváligazgató a programok közül azt emelte ki, hogy a POSZT első három napján, a tavaly megkezdett hagyományt folytatva, idén is megrendezik az Egyetemi napokat, ahová az ország művészeti egyetemeinek vizsgaelőadásait, illetve a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékeit is meghívták – ezekre a programokra ráadásul ingyenes lesz a belépés.

A Sétatér Fesztiválon pedig színészzenekarok várják a látogatókat, akik itt találkozhatnak és dedikáltathatnak a verseny- és fesztiválelőadások színészeivel és alkotóival, sőt: a POSZT „szelfifalnál" közös fotókat is készíthetnek a művészekkel.

Szűcs Gábor azt is elmondta, hogy az EFFE (Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért) program nemzetközi zsűrije a tavalyi találkozó alapján a POSZT-ot a „Magyarország legjobb színházi találkozója, kimagasló minőségű, nemzetközileg elismert fesztivál" minősítéssel díjazta a 2017-2018-as évre.

Magyar Attila, a POSZT ügyvezetője azt mondta: tavaly dilemmát okozott eldönteni, hogy lassan és fokozatosan, vagy minden irányból egyszerre változtassanak a POSZT rendszerén, ám végül ez utóbbi mellett döntöttek. Amiben elsőre nem megfelelő döntést hoztak, azt most tudják korrigálni, ám a sikert az is jelzi, hogy idén kezdték el a POSZT történetében legkorábban értékesíteni a jegyeket, és már most meghaladták a valaha volt legmagasabb jegybevételt.

Kővári Zsuzsanna programigazgató A POSZT bemutatja programjait ajánlotta a közönség figyelmébe: Pécs városában vendégeskedik majd a Madách Színház csaknem 34 éves Macskák-előadása, a Boban Markovic Orkestar és a Primadonnák című előadás. Egyszeri alkalommal bemutatják továbbá a Pécs, a musical című darabot – erről maga az alkotó, Szente Vajk árulta el, hogy egy olyan előadás, amelynek különlegessége, hogy Pécsen, a színházi találkozó alatt fogja megírni ottani tapasztalatai és benyomásai alapján, és jóformán a kezdés előtt egyetlen perccel sem lesz még teljesen készen.

Szintén A POSZT bemutatja keretében zajlik majd a Versmondók 25: Lutter Imre előadóművész ismertette a zenés-táncos versszínházi gála műsorát, amellyel fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepli majd a Magyar Versmondók Egyesülete június 12-én a Kodály Központban. Fellép többek között Müller Péter Sziámi, Molnár Ferenc Caramel, Gerendás Péter, a Kávészünet zenekar, Nagy-Kálózy Eszter, Olt Tamás, Fehér Tibor, Huzella Péter, Pregitzer Fruzsina és R. Kárpáti Péter, valamint a pécsi Babits Pódium befutott és feltörekvő tehetségei, Bakos-Kiss Gábor színművész és Lutter Imre műsorvezetésével, Lutter Imre és Olt Tamás rendezésében.

Kővári Zsuzsanna hangsúlyozta továbbá, hogy idei újításként mini monodráma-fesztivált is rendeznek, ahová az évad legfontosabb monodrámáit is meghívták: látható lesz a Gyarmati Fanni naplója, a Csak szólani egy szót mint ember, a Hallgatni akartam és az Egy őrült naplója című előadás is.

Zsűri és díjak A Pécsi Országos Színházi Találkozó ünnepélyes díjátadó gálájára, amelyet Szente Vajk rendez, a fesztivál utolsó napján, június 17-én este, a Kodály Központban kerül sor. A következő kategóriákban adnak át díjakat: Legjobb előadás, Legjobb rendezés, Legjobb női főszereplő, Legjobb férfi főszereplő, Legjobb női mellékszereplő, Legjobb férfi mellékszereplő, Legjobb 30 év alatti női színész, Legjobb 30 év alatti férfi színész, Legjobb színházi zene, Legjobb színpadi mozgás / koreográfia, Legjobb dramaturgi munka, Legjobb jelmez, Legjobb díszlet, Legjobb fényterv / hangterv / videóterv. Ezeken felül a következő különdíjak találnak gazdára: a Színészzsűri díja (MASZK és Mozaik), Közönségdíj, A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) különdíja, A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ) különdíja. A szakmai zsűri tagjai: Deres Péter dramaturg, Felkai Eszter színésznő, Márkos Albert zeneszerző, Sebastian Vlad Popa színházi szakember, Pozsgai Zsolt író, Puskás Panni kritikus, Szlávik István tervező, Tóth Tibor színész és Zakariás Zalán rendező. A színészzsűri tagjai: Moór Marianna, Töreky Zsuzsa és Barnák László. A Pécsi Országos Színházi Találkozó ünnepélyes díjátadó gálájára, amelyet Szente Vajk rendez, a fesztivál utolsó napján, június 17-én este, a Kodály Központban kerül sor. A következő kategóriákban adnak át díjakat: Legjobb előadás, Legjobb rendezés, Legjobb női főszereplő, Legjobb férfi főszereplő, Legjobb női mellékszereplő, Legjobb férfi mellékszereplő, Legjobb 30 év alatti női színész, Legjobb 30 év alatti férfi színész, Legjobb színházi zene, Legjobb színpadi mozgás / koreográfia, Legjobb dramaturgi munka, Legjobb jelmez, Legjobb díszlet, Legjobb fényterv / hangterv / videóterv. Ezeken felül a következő különdíjak találnak gazdára: a Színészzsűri díja (MASZK és Mozaik), Közönségdíj, A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) különdíja, A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ) különdíja. A szakmai zsűri tagjai: Deres Péter dramaturg, Felkai Eszter színésznő, Márkos Albert zeneszerző, Sebastian Vlad Popa színházi szakember, Pozsgai Zsolt író, Puskás Panni kritikus, Szlávik István tervező, Tóth Tibor színész és Zakariás Zalán rendező. A színészzsűri tagjai: Moór Marianna, Töreky Zsuzsa és Barnák László.

Az idei versenyprogram válogatói, Árkosi Árpád rendező és Kovács Dezső kritikus is beszéltek tapasztalataikról. Kovács Dezső azt mondta, technikai okokból nem valósulhatott meg, hogy sikerüljön idén is legalább 16 előadást bevenni a versenyprogramba, pedig szerették volna tágítani a kereteket, annyira erős és sokszínű előadásokat láttak Magyarországon és a határon túl. Árkosi Árpád azt emelte ki, mekkora merészség volna felelősséggel azt állítani, hogy valóban a legjobb előadásokat válogatták ki a közel 500 magyar nyelvű bemutató közül: hangsúlyozta, hogy a válogatók a maguk szelleme és ízlése szerint döntöttek, és erről a nagyon izgalmas munkáról Egy POSZT-válogató naplója címen önálló estet készül majd tartani.

A közönségzsűribe 500 pécsi jelentkező közül szintén a hétfői sajtótájékoztatón sorsolták ki a tagokat.

Pécs városa 70 millió, a Magyar Állam pedig szintén 70 millió forinttal támogatta a POSZT megrendezését.