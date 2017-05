Vidnyánszky Attila újra pályázik a Nemzeti Színház vezetésére

Tizenegy bemutatót, köztük négy nagyszínpadi premiert tervez a jövő évadban a Nemzeti Színház, ahol Vidnyánszky Attila, Silviu Purcarete, Bozsik Yvette, Csiszár Imre és Zsótér Sándor is rendez. Bemutatják egyebek mellett a Bánk bánt, Az ügynök halálát, a Figaro házasságát, az Úri murit, a Cseresznyéskertet és az Egri Csillagokat. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy jövő év végén lejár az ötéves mandátuma, de újra pályázik majd a színház vezetésére.

Sajtótájékoztató a hajón

Múlt héten adtak át egy új hajóállomást a Dunán, a Nemzeti Színház és a Müpa között – innen indult az a hajó, amelyen a Nemzeti Színház jövő évadának premierjeit mutatták be. A sétahajó 11 órakor futott ki a MÜPA - Nemzeti Színház kikötőből. A sajtótájékoztatón Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója, Bozsik Yvette, Dér András, Kiss Csaba, Sardar Tagirovsky rendezők, Zalán Tibor költő, Udvaros Dorottya és Schnell Ádám színész, valamint a Nemzeti társulatának új tagjai vettek részt.

A színház igazgatója elmondta, hogy tizenegy saját bemutatót terveznek a jövő évadban. Folytatjták a legjobb vidéki előadásokat bemutató sorozatukat, az együttműködést a színházakkal, és természetesen lesz Madách Nemzetközi Színházi Találkozó jövőre is.

A sajtótájékoztatót Vidnyánszky Attila az idei MITEM összefoglalásával kezdte. Azt mondta: Európa-szerte ismerik már a MITEM nevét – felhelyezték a fesztivált az európai színházi fesztiválok térképére. Aki egyszer itt megfordult, az vissza is szeretne jönni. A következő évekre is érkeznek már az ajánlatok Európa- és a világ színházaitól. „Bebizonyosodott, hogy a csapatunk képes arra, hogy nagyon magas szinten megszervezzen minden probléma nélkül egy ilyen nagyszabású rendezvényt. A közönség pedig megszerette a MITEM-et, ugyanis az idei fesztiválon kettő kivételével teltház volt minden előadáson." – mondta Vidnyánszky Attila.

Premierek a nagyszínpadon

Ezután bejelentették, hogy a 2017/2018-as szezonban milyen bemutatókat tervez a Nemzeti Színház.

A nagyszínpadon a Figaro házasságát mutatják be először, novemberben. A darabot Sardar Tagirovsky rendezi majd. Tagirovsky a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Pierre Beumarchais híres darabja kipellengérezi az üresfejű, léha arisztokráciát. A darabban főszerepet játszik Szűcs Nelli, Schnell Ádám, Kristán Attila.

Időrendben a második bemutató a nagyszínpadon az Úri muri lesz, amelyet Vidnyánszky Attila rendez majd. Azt mondta: a darabot Debrecenben egyszer már megrendezte – akkor Trill Zsolt és Cserhalmi György főszereplésével. A mostani Úri muriban ők játsszák a főszerepeket, rajtuk kívül pedig többek között Szűcs Nelli, Horváth Lajos Ottó, Szarvas József és Olt Tamás is fontos szerepet kap. „Ezt az előadást úgy készítjük majd, hogy párhuzamosan tévéfilmet is forgatunk belőle. Ebből egyébként hagyományt szeretnénk teremteni" – mondta Vidnyánszky Attila. Már nyáron elkezdik forgatni a filmet.



2018. februárjában Silviu Purcarete rendezésében mutatja be a Nemzeti Színház a Cseresznyéskert című előadást. A főbb szerepeket Udvaros Dorottya, Trill Zsolt, Blaskó Péter, Szűcs Nelli és Szarvas József játssza majd. Vidnyánszky Attila a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ezt a darabot Purcarete választotta, ő pedig örült neki, mert a nagyszínpadon így lesz a jövő évadban egy Csehov-darab is. Azt is mondta, hogy nagy élmény lesz a színészek számára is Purcarete-vel dolgozni.

A negyedik nagyszínpadi bemutató 2018. márciusában lesz. Gárdonyi Géza-Zalán Tibor Egri csillagok című művét viszik színre. Mivel Gárdonyi nem írt színdarabot az Egri csillagokból, így Zalán Tibor költőt kérte fel Vidnyánszky Attila arra, hogy dolgozza át a könyvet. A költő elmondta, hogy a regényt elsősorban alapanyagként, és nem sorvezetőként használta fel a színpadi műhöz. Kettős cél vezérelte. Az egyik az, hogy aki olvasta a regényt, az ne csalódjon a színpadi műben, aki pedig nem olvasta, kedvet kapjon a könyv elolvasásához.

Premierek a Gobbi Hilda Színpadon

A Gobbi Hilda Színpadon szeptemberben mutatják be a Bánk bánt, amelyet Vidnyánszky Attila rendez. Korábban megrendezte már a Bánk bán drámai és operai változtatát is. Katona művét 2002-ben állította színre a Nemzeti Színházban, és zenetörténeti jelentőségű esemény volt az Erkel-opera ős-változatának megrendezése 2008-ban a debreceni Csokonai Színházban. 2017 őszén a Bánk bán prózai verziójának Nemzeti Színház-beli bemutatójával párhuzamosan kerül színre Vidnyánszky Attila új rendezésében az Erkel Színházban az opera is.

Októberben Az ügynök halála című darabot mutatják be Csiszár Imre rendezésében, Blaskó Péter főszereplésével.

A Házasság Palermoban című előadást Kiss Csaba rendezi majd, és a főbb szerepeket Bánsági Ildikó, Blaskó Péter, Tompos Kátya, Györgyi Anna és Bodrogi Gyula játssza. A rendező azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy lenyűgöző színészek, és nagyon jó velük dolgozni. A darabot egyébként Magyarországon kőszínházban még nem játszották.

Januárban a Szent szörnyetegeket mutatják be Dér András rendezésében.

Bozsik Yvette rendezi a Pogánytánc című Brian Friel-darabot, amelyet februártól láthat a közönség. Fantasztiskusan visszafogott, finom darab – mondta a rendező.

A Woyzeck című Gerog Büchner-darabot 2018 áprilisában mutatják be a Gobbi Hilda Színpadon. Az előadást ifj. Vidnyánszky Attila rendezi majd, és csak fiatalok, végzős egyetemi hallgatók, vagy egyetemisták játszanak benne. A színház igazgatója azt mondta: rájuk építik a jövőt, és ez a darab egy új hang lesz a Nemzeti Színház repertoárjában.

Végül májusban bemutatják Brecht rémmeséjét, amelynek címe: A gömbfejűek és a csúcsfejűek. A darabot Zsótér Sándor rendezi majd, és többek között Udvaros Dorottya, Farkas Dénes, Kristán Attila és Trokán Nóra játsszák a főbb szerepeket.

Új tagok

A Nemzeti Színház társulatának új tagjait is bemutatták a sajtótájékoztatón. Rubold Ödön jövő évadtól új tagja a színháznak, rajta kívül kaposvári egyetemisták érkeznek, így Ács Eszter – akit már a Csongor és Tünde címszerepében, és több más darabban is láthatott a közönség -, Katona Kinga, és Barta Ágnes – aki felejthetetlen szerepet játszott a Psyché című darabban a múlt évadban.

Rajtuk kívül új tagja a színháznak Bordás Roland, Berettyán Nándor és Berettyán Sándor – szintén a Kaposvári Színiegyetem Vidnyánszky-osztályának végzős hallgatói, és korábban mindnyájukat láthatta a közönség már különböző darabokban. Bordás Roland azt mondta a sajtótájékoztatón: most, hogy rendes tagjai lettek a Nemzeti Színháznak, arcul csapta őket a felnőtté válás, kikerültek abból a burokból, amit Vidnyánszky Attila osztályfőnök biztosított nekik. De – ahogyan fogalmazott – ezután is, és tíz év múlva is „tanár úrnak" szólítják majd Vidnyánszky Attilát, hiszen mindent tőle tanultak. A fiatalok egyébként leginkább a Figaro házassága című darabot várják a jövő évadban – szinte mindegyikük szerepel majd a darabban.

Vidnyánszky Attila újra pályázik

Az igazgató a sajtótájékoztató végén elmondta, hogy ősztől négy előadásukat – a János vitézt, a Csontor és Tündét, a Tóth Ilonkát és A fehér felhőt – a diákok számára ingyen játsszák majd.

Az Origo-nak Vidnyánszky Attila azt mondta, hogy azért döntöttek így, hogy segítsék azokat a nagycsaládokat, rászorulókat, akik esetleg nem tudják a gyerekeket színházba vinni.

Az igazgató a rendezvény végén azt is elmondta: jövő évad végén lejár az ötéves mandátuma, de újra pályázik majd a színház vezetésére.