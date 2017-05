A Rolling Stones európai turnéra indul ősszel

A Stones - No Filter című európai koncertkörútján a Rolling Stones 9 ország 13 városában lép fel, de Magyarország nem szerepel az állomások között.

A turné szeptember 9-én indul a hamburgi Stadtparkban. Németországban zenélnek ezen kívül Münchenben és Düsseldorban is. Egy svájci (Zürich), egy olaszországi (Lucca) és egy spanyolországi állomás is szerepel a listán (Barcelona). Hollandiában kétszer is fellép a Rolling Stones, Amsterdamban és Arnhemben, valamint Koppenhágában és Stockholmban is. A turnét két párizsi koncert zárja október 19-én és 22-én az új U Arenában, melyben az övék lesz az első show.

Magyarországhoz a legközelebb Ausztriában lépnek fel, szeptember 16-án a spielbergi Red Bull Ringen.

Látványos, vadonatúj show-t és művészi színpadképet is ígérnek a turné minden állomására a honlapjukon.