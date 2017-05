Oscar-díjas alkotó készíti az új Tupac-filmet

A 12 év rabszolgasággal a legjobb film Oscar-díját producerként megnyerő filmes, Steve McQueen dolgozik a Tupac Shakur életéről szóló dokumentumfilmen.

A Deadline szerint McQueen a rapper családjával együtt fog dolgozni a projekten. A film a Tupac anyja, Afeni Shakur által alapított Amaru Entertainment és a White Horse kollaborációjában jön létre.

Steve McQueen arról beszélt, hogy nagyon izgatott, hogy egy ilyen legendás művész életét és munkásságát fedezheti fel.

Idén egy másik Tupac-film, egy életrajzi dráma is forgalmazásba kerül, amely az All Eyez On Me címet viseli.